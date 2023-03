i Autor: PHOTO ART SERVICE

Kampania wyborcza

Tusk przed banerem o rekrutacji do służby więziennej. Nawiązuje do "Celi plus"

Donald Tusk opublikował na Twitterze wideo, w którym nawiązuje do pomysłu na program "Cela plus". "Będzie dużo roboty" - mówi Tusk i pokazuje na banner z napisem "Dołącz do służby więziennej".