Donald Tusk uczci pamięć Pawła Adamowicza. Wzywa ludzi do Gdańska. "Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji"

To już w czwartek!

- Spotykamy się 13 stycznia w Gdańsku, w piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza. Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatryumfowały. Sobota, Targ Węglowy, godz. 19.00 - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Premier zapowiadał swoją obecność 13 stycznia w Gdańsku już w ubiegłym tygodniu. Stwierdził wówczas, że media publiczne były wykorzystywane przez PiS nie tylko "do prowadzenia nieuczciwej, agresywnej kampanii", ale czasami także "do zaszczuwania ludzi".

- Pamiętamy przecież o tym, co wydarzyło się w Polsce, łącznie z tragediami. 13 stycznia będę w Gdańsku razem z mieszkańcami Trójmiasta. Myślę, że wielu z was z Polski przyjedzie. Tam będziemy obchodzili 5. tragiczną rocznicę zabójstwa prezydenta Adamowicza (...). Chcielibyśmy, żeby 13 stycznia cała Polska na nowo uwierzyła, że media publiczne mogą być od informowania, edukacji, upowszechniania wiedzy, a nie od zaszczuwania ludzi i nie od promowania władzy czy partii rządzące - powiedział.

Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza. Został ugodzony nożem w czasie finały WOŚP

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został ciężko raniony nożem przez Stefana Wilmonta (sąd zdecydował o ujawnieniu jego danych i wizerunku) podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia. Adamowicz był prezydentem miasta od 1998 r., a w latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Miał 53 lata.

