Donald Tusk jednak szykuje się na prezydenta?! "Tylko on może się podjąć"

"Nie zamierzam kandydować w wyborach prezydenckich" - takie słowa padły z ust Donalda Tuska 16 sierpnia. Premier pytany o to, kogo jego partia wystawi w planowanych na wiosnę przyszłego roku wyborach prezydenckich zadeklarował, że kandydata koalicji rządzącej ogłosi przed Bożym Narodzeniem. Coraz częściej pojawiają się jednak spekulacje, że ostatecznie to właśnie szef rządu podejmie się walki o fotel prezydenta. Niemal pewien jest tego Marek Sawicki z PSL. W środowej rozmowie z "Faktem" powiedział, że jego zdaniem Donald Tusk intensywnie przygotowuje się do startu. Co ma o tym świadczyć? "Zarówno 15 sierpnia, jak i uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego i defiladą, udział pana premiera na równi z panem prezydentem, oraz kwestia właśnie tej niefortunnej konferencji w Gdańsku 31 sierpnia, gdzie ja tutaj jestem dobry car, a tylko mam złych bojarów" - powiedział.

Tusk na prezydenta?! "Wielu polityków nie wierzy"

Sawicki radzi mieć w tym względzie ograniczone zaufanie do premiera. Twierdzi, że całkiem możliwe, że jesienią Tusk oświadczy, że "tylko on może podjąć się tego zadania" i wystartuje w wyborach. To nie pierwszy raz, gdy Marek Sawicki dzieli się takimi przypuszczeniami. Na początku czerwca w naszym "Sednie Sprawy" przyznał, że "wielu polityków Platformy Obywatelskiej w to nie wierzy [w deklarację Tuska o tym, że nie będzie kandydował - przyp. red.] i zapewniam pana, że za pół roku Donald Tusk już będzie oficjalnym kandydatem na prezydenta" - mówił w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

Kiedy wybory prezydenckie?

A czego chcieliby wyborcy? W opublikowanym przed tygodniem sondażu IBRiS przeprowadzonym dla Radia Zet zapytano respondentów, czy Donald Tusk powinien wystartować w przyszłorocznych wyborach. Większość ankietowanych, bo 71,2 proc., stwierdziło, że nie chciałoby Donalda Tuska na prezydenta. Przeciwnego zdania jest 16,5 proc. Polaków, a 12,3 proc. nie miało zdania na ten temat. Wybory prezydenckie odbędą się wiosną 2025 roku. Donald Tusk już raz ubiegał się o fotel prezydenta. W 2005 roku wygrał pierwszą turę wyborów, natomiast w drugiej turze zmierzył się z Lechem Kaczyńskim, który pokonał szefa Platformy Obywatelskiej. Tusk zdobył wtedy 45,96 proc. głosów, a Lech Kaczyński 54,04 proc.