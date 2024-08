i Autor: Fot. AP PHOTO/CZAREK SOKOLOWSKI

Zaskoczenie?

Donald Tusk na prezydenta? Jednoznaczny wynik sondażu

Już w przyszłym roku Polacy ruszą do urn wyborczych, by zagłosować na nowego prezydenta. Choć jeszcze nie wiadomo, na kogo będą mogli głosować, trwają różne rozważania na ten temat. W najnowszym sondażu sprawdzono, czy chcieliby, by głową państwa został obecny premier Donald Tusk. Wynik może zaskoczyć.