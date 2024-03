Donald Tusk skomentował przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry. Tajemnicze słowa

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że dom Zbigniewa Ziobry, jak i inne posesje mające związek z Funduszem Sprawiedliwości, są przeszukiwane. Do tej pory zatrzymano cztery osoby bez immunitetów. Jak przekazał prokurator Przemysław Nowak, w śledztwie wymagane są dowody, jakie można uzyskać tylko w drodze przeszukania. Odniósł się także do słów polityka Suwerennej Polski Patryka Jakiego, który przekazał, że doszło do włamania do posesji Zbigniewa Ziobry i wybito okna w jego domu. Przyznał, że niektóre z zabezpieczeń zostały przełamane, ale szyby nie były wybijane.

Działania służb są szeroko krytykowane przez polityków Suwerennej Polski i PiS. - Będziemy mówić publicznie o tym, że dochodzi do złamania prawa. Będziemy korzystać ze wszystkich możliwych dostępnych środków do tego, żeby opinia publiczna wiedziała, że Polska jest rządzona przez ludzi, którzy łamią prawo, łamią konstytucję. Złożymy tez wniosek o specjalne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na której minister sprawiedliwości powinien złożyć wyjaśnienia w tej sprawie - mówił Mariusz Błaszczak z PiS.

Na Twitterze zaś pojawił się komentarz Donalda Tuska do całej sprawy. Napisał jedno tajemnicze zdanie: - Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość - czytamy.

Post skomentowała między innymi Beata Kempa. "Lepiej zamilcz. Twój rząd planuje zwolnienie z więzień 20 tysięcy osadzonych-to jest ta twoja "sprawiedliwość". O 6 rano nachodzicie człowieka, który zwalczał mafie VAT-owskie.. Jesteś tak słaby jak poziom realizacji twoich obietnic wyborczych". Ostrych słów nie szczędził także aktywista PiS Oskar Szafarowicz: "Jednego znaczenia historia nie wymaże - „tusk” to po kaszubsku kundel [pisownia oryginalna - przyp. red.]" - czytamy.

