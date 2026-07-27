Donald Tusk ocenił rozłam w PiS. Zaskakująco! "Nie ma się z czego cieszyć"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-27 13:24

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie schodzi chwilowo z pierwszych stron gazet. Przy okazji poniedziałkowej konferencji (27 lipca 2026 roku) w Głuchołazach o swoją opinię na ten temat został zapytany premier Donald Tusk. Lider Koalicji Obywatelskiej początkowo stwierdził, że "w polityce ludzie, którzy nieustannie doprowadzają do konfliktów i szamotaniny są niebezpieczni". Po chwili jednak zaskoczył! - Ja nie będę płakał po PiS-ie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć - powiedział Tusk, po czym wyjaśnił, co dokładnie ma na myśli.

Premier Donald Tusk o poważnym wyrazie twarzy. O jego reakcji na rozłam w partii PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Juergen Nowak/ Shutterstock Donald Tusk w garniturze i krawacie, z lekko otwartymi ustami, wyraża koncentrację lub zdenerwowanie. Artykuły o gospodarce i polityce na Super Biznes często ilustrowane są wizerunkami liderów, omawiając zmiany w przepisach.
  • Rozłam w PiS stał się faktem.
  • Donald Tusk został zapytany o niego w trakcie konferencji prasowej.
  • Premier udzielił szalenie nieoczywistej odpowiedzi.
  • Zobacz, co powiedział.

Rozłam w PiS

Przypomnijmy: w nocy z czwartku na piątek upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył poseł PiS Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński podkreślił w swoim piątkowym oświadczeniu, że "trzydziestu kilku (…) posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa".

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- W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości - oświadczył prezes PiS. 

Tusk ocenia rozłam

- Ja nie będę płakał po PiS-ie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć, jak widzimy co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną - ocenił premier poproszony o ocenę sytuacji wewnętrznej w Prawie i Sprawiedliwości. - Wszyscy wolelibyśmy, aby polityka wyglądała trochę inaczej. Ja w ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PIS, ze pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że tak daleko sprawy zajdą - dodał Tusk nawiązując do wypowiedzi Jacka Kurskiego w TV Republika. 

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- Można by to wszystko obrócić w ponury żart, ale tak naprawdę nie pierwszy raz jesteśmy świadkami wielkiego politycznego zamieszania i bałaganu. Ja uważam, że w polityce ludzie, którzy nieustannie doprowadzają do konfliktów i szamotaniny są niebezpieczni - podsumował.

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