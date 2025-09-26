Donald Tusk o 800 plus i demografii: "Najwyższy czas, żeby dziecko i rodzina stały się bardzo modne"

Premier Tusk poinformował, że program "Aktywny Rodzic" znacząco obniżył opłaty za żłobki, średnio z 1000 zł do poniżej 100 zł miesięcznie, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju infrastruktury opiekuńczej w Polsce (średnio 2 nowe placówki dziennie).

Od momentu wprowadzenia programu, opieka żłobkowa pojawiła się w 286 gminach, które wcześniej nie miały takich placówek, tworząc 37 tysięcy nowych miejsc i obejmując wsparciem 636 tysięcy dzieci.

Program "Aktywny Rodzic" oferuje trzy rodzaje świadczeń: "Aktywni rodzice w pracy" (dla pracujących rodziców), "Aktywnie w żłobku" (do 1500 zł miesięcznie na dziecko) i "Aktywnie w domu" (500 zł miesięcznie), z możliwością wyboru między tym ostatnim a rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Premier Donald Tusk podkreślił, że program "Aktywny Rodzic" przyniósł wymierne korzyści dla rodzin. Dzięki niemu, miesięczna opłata za żłobek spadła dziesięciokrotnie, z około 1000 zł do poniżej 100 zł. Tusk zaznaczył, że program ten "przekroczył pewne pierwotne ramy i zamierzenia", co przełożyło się na dynamiczny rozwój infrastruktury opiekuńczej. Obecnie, średnio dwie nowe placówki opieki powstają każdego dnia. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska dodała, że od momentu wprowadzenia programu, opieka żłobkowa pojawiła się w 286 gminach, które wcześniej nie dysponowały takimi placówkami. To zaowocowało utworzeniem 37 tysięcy nowych miejsc, a wsparciem żłobkowym objęto łącznie 636 tysięcy dzieci.

Moda na rodzinę

Pomimo znaczących postępów, premier Tusk zwrócił uwagę na nadal istniejące luki w systemie.

- Ciągle ponad 800 gmin w Polsce czeka na żłobek lub inną placówkę opiekującą się dziećmi wieku od 1 do 3 lat – zaznaczył.

To wskazuje na konieczność dalszych działań w celu zapewnienia równego dostępu do opieki żłobkowej na terenie całego kraju. Premier podkreślił również, że programy rodzinne, takie jak "800 plus" i "Aktywny Rodzic", stanowią "największy w całej Europie program wspomagania rodzin z dziećmi". Mimo to, Polska wciąż boryka się z problemem demograficznym.

- Nigdzie w Europie nie ma tej pomocy tak rozbudowanej (...) jak w Polsce. Ale to ciągle nie wystarcza, żeby skłonić młodych ludzi do zakładania rodziny i posiadania dzieci. Mamy ciągle problem demograficzny, więc teraz najwyższy czas, żeby naprawdę dziecko i rodzina stały się bardzo modne. Robimy bardzo dużo, żeby macierzyństwo, ojcostwo, zakładanie rodziny nie wiązało się z jakimiś finansowymi i organizacyjnymi dolegliwościami - stwierdził Donald Tusk.

Program "Aktywny Rodzic"

Program "Aktywny Rodzic" został uruchomiony 1 października 2024 roku i oferuje trzy rodzaje świadczeń dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Jednym z nich jest "Aktywni rodzice w pracy", świadczenie o charakterze aktywizacyjnym, przysługujące, gdy oboje rodzice są aktywni zawodowo i podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna wysokość wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kolejnym świadczeniem jest "Aktywnie w żłobku", które zastępuje dotychczasowe dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością (posiadające odpowiednie orzeczenie). Należy pamiętać, że świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia.

Trzecim świadczeniem jest "Aktywnie w domu", które przysługuje na takich samych zasadach jak rodzinny kapitał opiekuńczy, z nowością w postaci możliwości uzyskania pieniędzy na każde dziecko (w tym na pierwsze i jedyne) w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Rodzice muszą dokonać wyboru między tym świadczeniem a dotychczasowym rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Program "Aktywny Rodzic" stanowi istotny krok w kierunku wsparcia rodzin i poprawy dostępności opieki nad dziećmi w Polsce. Jednocześnie, jak podkreślił premier Tusk, pozostaje wiele do zrobienia w kwestii demografii i pełnego pokrycia potrzeb opiekuńczych w całym kraju.

