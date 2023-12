i Autor: Andrzej Iwańczuk/Reporter Donald Tusk

Niepokojące słowa

Donald Tusk ma wielki problem z lewicą! Stanowcza deklaracja. Może brakować głosów!

Donald Tusk kolejny raz szykuje się do objęcia stanowiska premiera. Mimo że po wyborach na szefa rządu został przez Andrzeja Dudę desygnowany Mateusz Morawiecki, to raczej pewne jest to, że nie uzyska on wotum zaufania w Sejmie i lada moment premierem zostanie szef Platformy Obywatelskiej. Dobry nastrój zakłócać może jedna kwestia. Okazuje się, że Donald Tusk ma wielki problem z lewicą! Adrian Zandberg znów złożył bowiem stanowczą deklarację.