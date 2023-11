Andrzej Duda w opałach! Znamy plan opozycji. Prezydent zostanie odwołany?!

Opozycja przekonana o tym, że Andrzej Duda będzie bojkotował prace parlamentu

Andrzej Duda w opałach! Lada moment najpewniej zacznie się najtrudniejszy czas w ciągu jego już ponadośmioletniej prezydentury. Poza początkiem pierwszej kadencji w trakcie urzędowania Andrzeja Dudy w fotelu prezydenta RP rząd tworzył obóz PiS i Zjednoczonej Prawicy, z którego głowa państwa się wywodzi. Co prawda nie brakowało sporów na linii prezydent - PiS, ale mimo wszystko współpraca układała się raczej przyzwoicie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wkrótce na czele rządu stanie Donald Tusk, a władzę w Polsce przejmie dotychczasowa opozycja, która - delikatnie mówiąc - do Andrzeja Dudy nadmierną sympatią nie pała. Politycy nowej sejmowej większości raczej nie łudzą się, że prezydent będzie łatwym partnerem. - Jestem pewien, że Andrzej Duda będzie bojkotował prace parlamentu i będzie chciał blokować część ustaw Nic nie wskazuje na to, żeby był niezależny. Cały czas odnoszę wrażenie, że wykonuje decyzje z Nowogrodzkiej, a polecenia wydaje Jarosław Kaczyński - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej. To jednak mały pikuś w porównaniu do tego, co mówi nowa posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Wiśniewska.

Aleksandra Wiśniewska o odwołaniu Andrzeja Dudy. Mówi o wnioskach

Zapytaliśmy Aleksandrę Wiśniewską o to, czy politycy PiS trafią do więzienia. - Wydaje mi się, że kluczowe osoby na eksponowanych stanowiskach, które przez wiele lat swoją osobą, swoim nazwiskiem, sygnowały bezprawie, sygnowały niesprawiedliwość, doprowadziły do bardzo poważnego załamania się zaufania naszego państwa do polityków i demokracji, muszą zostać rozliczeni - zaznaczyła. Na pytanie, czy trafią oni za kratki, posłanka KO odparła, że liczy na to, że "kluczowe osoby, które brały udział w sytuacjach doprowadzających do malwersacji finansowych, do sytuacji korupcjogennych jak najbardziej tak". - Mam nadzieję, że przede wszystkim najpierw dojdzie do wniosków o postawienie przed Trybunałem Stanu również pana prezydenta - dodała Aleksandra Wiśniewska. - Będziecie chcieli odwołać prezydenta? - spytaliśmy. - Tak, jak mówiliśmy w 100 konkretach na 100 pierwszych dni rządu, wydaje mi sie absolutnie kluczowe, aby postawić kluczowe osoby, które sygnowały bezprawie, przed Trybunałem Stanu - powiedziała posłanka KO. - Czy jest możliwe odwołanie prezydenta? - drążyliśmy temat. - To będzie bardzo trudne, na pewno mogą zostać złożone w tej sprawie wnioski - odparła tajemniczo Aleksandra Wiśniewska.

Jak można odwołać prezydenta?

Przypomnijmy, że niedawno w rozmowie z prof. Antonim Dudkiem dla "Super Expressu" konstytucjonalista Marek Chmaj wspominał o możliwości odwołania prezydenta na drodze referendum. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi prawnik prof. Marcin Matczak. Jego zdaniem "groźne i błędne prawniczo" są pomysły, by usunąć prezydenta Dudę ze stanowiska w drodze ogólnokrajowego referendum w sprawie skrócenia jego kadencji. Są za to inne metody.- Pierwsza z nich to wybory prezydenckie, które są zaplanowane na 2025 rok. Druga to postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu i złożenie go z urzędu - przekonywał. O tej drugiej opcji mówił także prof. Chmaj. - Strony mogą wyciągać przeciwko sobie najmocniejszą broń, największy kaliber dział. Ze strony rządu może to być obietnica postawienia w przyszłości prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Niekoniecznie prezydent będzie postawiony w tym czy przyszłym roku – pamiętajmy, że musi być w Zgromadzeniu Narodowym większość 2/3, ale w następnej kadencji, kiedy zmieni się układ sił w Sejmie i Senacie, taka sytuacja jest dla prezydenta groźna - zaznaczył konstytucjonalista.