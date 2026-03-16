Donald Tusk doprowadzi do polexitu?! Szokujące wnioski w "Niedyskretnie o politykach"

Sara Osiecka
2026-03-16 22:14

W najnowszym odcinku podcastu "Niedyskretnie o politykach" Joanna Miziołek i Eliza Olczyk dyskutowały między innymi o polexicie. Czy faktycznie Polska może opuścić Unię Europejską? Dziennikarki przedstawiły zaskakujące wnioski.

Donald Tusk

i

Autor: Piotr Stańczak Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej jesienią 2023 roku gościł m.in. w Skarżysku-Kamiennej.
  • Donald Tusk ostrzega przed "polexitem" ze strony PiS i Konfederacji, deklarując walkę o pozostanie Polski w UE.
  • Retoryka premiera budzi obawy, że może ona, paradoksalnie, wzmocnić nastroje antyeuropejskie w społeczeństwie.
  • Mimo ostrzeżeń, nastroje prounijne w Polsce są silne, a PiS oficjalnie popiera UE, choć z wewnętrznymi sprzecznościami.

Premier Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, który odbił się szerokim echem. Jak napisał, PiS i konfederacje chcą doprowadzić Polskę do polexitu, co nazwał katastrofę. Zadeklarował, że zrobi wszystko, by do tego nie dopuścić. W jednym z poprzednich wpisów, odnoszących się do SAFE, stwierdził, że najbliższe wybory zadecydują, czy Polska zostanie w Unii Europejskiej. Te słowa były jednym z punktów odniesienia w podcaście "Niedyskretnie o politykach".

- Publicyści już jakieś pól roku temu mówili, że kampania 2027 będzie pod hasłem polexitu i będzie go używać Konfederacja, natomiast teraz stała się straszakiem KO. rozmowa o SAFE zamieniła się w to, czy wychodzimy z Unii Europejskiej. [...] Agaton Koziński, z którym rozmawiałam, powiedział, że Donald Tusk robi to, co robił Cameron [...] rozpisał referendum, a ludzie byli tak wkurzeni, że stwierdzili, że zagłosują za wyjściem. [...] Agaton twierdzi, że Donald Tusk robi dokładnie to samo i może doprowadzić, że ludzie będą bardziej w kierunku antyeuropejskim - mówiła Joanna Miziołek.

Sprzeczne sygnały PiS

Z kolei Eliza Olczyk stwierdziła, że od dawna starszy się polexitem, jednak nastroje społeczne pozostają prounijne, jak wynika z sondaży. Jej zdaniem to Donald Tusk musiałby zapoczątkować ewentualny proces wychodzenia w UE, między innymi poprzez zarządzenie referendum.

- To on sam musiałby doprowadzić do tego referendum i do tego nieszczęścia w postaci polexitu, a nie zrobi tego PiS, który już teraz się na twardo ustawia jako zwolennik UE - powiedziała.

Eliza Olczyk zauważyła jednak, że PiS wprowadza wyborców w konsternację. Przywołała między innymi przykład Przemysława Czarnka, który otwarcie mówi "nie chcemy SAFE, nie chcemy programu ETS, żądamy wypowiedzenia paktu migracyjnego", a to budzi niepokój i pytanie czy faktycznie warto być w Unii? Z drugiej strony jest europoseł Patryk Jaki, który obecnie nie chce polexitu, a dawniej stworzył całą listę pokazującą, ile nasz kraj stracił na dołączeniu do UE.

Donald Tusk, 1994r.
Galeria zdjęć 30
Sonda
Uważasz, że czeka nas Polexit?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UNIA EUROPEJSKA
DONALD TUSK
Joanna Miziołek