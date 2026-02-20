Donald Trump rozważa atak na Iran! Już za kilka dni?

Prezydent Trump potwierdził, że rozważa "ograniczony atak" na Iran.

Według doniesień "Wall Street Journal", atak miałby być wstępnym krokiem, mającym zmusić Teheran do spełnienia żądań bez eskalacji do wojny.

Pomimo nadziei na porozumienie, istnieją "bardzo duże rozbieżności" między stronami, a wcześniejsze zapowiedzi Trumpa sugerują, że obecne oświadczenia mogą być elementem strategii presji.

Podczas śniadania z gubernatorami stanów w Białym Domu, prezydent Trump, zapytany przez dziennikarzy o doniesienia "WSJ".

- Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam - powiedział.

Nie rozwinął swojej wypowiedzi, ale skomentował chwilę później z przekąsem.

- Co to jest za osoba, która pyta, czy rozważam atak? - pytał.

Pytanie dziennikarzy odnosiło się do czwartkowych doniesień "Wall Street Journal", które wskazywały, że Trump rozważa wstępny, ograniczony atak militarny na Iran. Celem takiego działania miałoby być zmuszenie Teheranu do spełnienia żądań dotyczących porozumienia w sprawie programu jądrowego. Taki atak miałby być pierwszym krokiem mającym na celu wywarcie presji, bez eskalacji do pełnowymiarowego konfliktu, który mógłby sprowokować poważny odwet.

Rozbieżności w negocjacjach

Według "WSJ", prezydent Trump mógłby wydać rozkaz takiego ataku w ciągu najbliższych dni. W czwartek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, prezydent wyraził nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem, mówiąc, że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni, a następnie korygując ten horyzont czasowy na 10-15 dni.

Jednakże, jeszcze w środę, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że między stronami istnieją "bardzo duże rozbieżności". To sugeruje, że pomimo deklaracji prezydenta o nadziei na porozumienie, droga do niego jest daleka i pełna przeszkód.

Co twierdzą komentatorzy?

Komentatorzy przypominają, że w przeszłości prezydent Trump już stosował podobną retorykę. Przed czerwcowym uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu, Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni, a atak nastąpił zaledwie trzy dni po tej zapowiedzi. To rodzi spekulacje, że obecne oświadczenia mogą być elementem szerszej strategii mającej na celu wywarcie maksymalnej presji na Iran, a niekoniecznie zapowiedzią natychmiastowego ataku.

Obecna sytuacja pozostaje dynamiczna, a rozwój wydarzeń w najbliższych dniach będzie kluczowy dla zrozumienia intencji amerykańskiej administracji i dalszych relacji z Iranem.

