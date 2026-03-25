Donald Trump nie spotka się z Karolem Nawrockim! Znamy powód

Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji CPAC 2026 w Dallas, co uniemożliwi mu spotkanie z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

Prezydent RP Karol Nawrocki uda się do Dallas, aby wygłosić przemówienie podczas finałowego dnia konferencji CPAC.

Nieobecność Donalda Trumpa jest znaczącą zmianą, gdyż tradycyjnie uczestniczył on we wszystkich poprzednich edycjach CPAC.

Prezydent Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Teksasie. Biały Dom oficjalnie potwierdził tę informację w środę. Jest to znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że Donald Trump uczestniczył we wszystkich poprzednich edycjach tego wydarzenia, co podkreślało jego silną pozycję w amerykańskim ruchu konserwatywnym. Brak obecności Donalda Trumpa wynika z jego intensywnego kalendarza prezydenckiego.

- Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie – przekazał Biały Dom w oficjalnym oświadczeniu.

Zobowiązania Trumpa i wystąpienie Nawrockiego

W najbliższych dniach prezydent Stanów Zjednoczonych uda się do Miami, gdzie weźmie udział w konferencji FII Priority, wspieranej przez Arabię Saudyjską. Następnie planuje spędzić weekend w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Donald Trump tradycyjnie był stałym gościem CPAC, największego zjazdu konserwatystów w USA. Podczas ostatniej edycji konferencji, która odbyła się pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski, Andrzejem Dudą.

W piątek do Dallas uda się prezydent RP Karol Nawrocki, który ma wygłosić przemówienie w sobotę, podczas finałowego dnia konferencji CPAC. Z uwagi na nieobecność Donalda Trumpa, nie dojdzie do planowanego spotkania obu prezydentów.

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie