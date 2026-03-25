Donald Trump nie spotka się z Karolem Nawrockim! Znamy powód

- Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji CPAC 2026 w Dallas, co uniemożliwi mu spotkanie z prezydentem RP Karolem Nawrockim.
- Prezydent RP Karol Nawrocki uda się do Dallas, aby wygłosić przemówienie podczas finałowego dnia konferencji CPAC.
- Nieobecność Donalda Trumpa jest znaczącą zmianą, gdyż tradycyjnie uczestniczył on we wszystkich poprzednich edycjach CPAC.
Prezydent Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Teksasie. Biały Dom oficjalnie potwierdził tę informację w środę. Jest to znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że Donald Trump uczestniczył we wszystkich poprzednich edycjach tego wydarzenia, co podkreślało jego silną pozycję w amerykańskim ruchu konserwatywnym. Brak obecności Donalda Trumpa wynika z jego intensywnego kalendarza prezydenckiego.
- Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie – przekazał Biały Dom w oficjalnym oświadczeniu.
Zobowiązania Trumpa i wystąpienie Nawrockiego
W najbliższych dniach prezydent Stanów Zjednoczonych uda się do Miami, gdzie weźmie udział w konferencji FII Priority, wspieranej przez Arabię Saudyjską. Następnie planuje spędzić weekend w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.
Donald Trump tradycyjnie był stałym gościem CPAC, największego zjazdu konserwatystów w USA. Podczas ostatniej edycji konferencji, która odbyła się pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski, Andrzejem Dudą.
W piątek do Dallas uda się prezydent RP Karol Nawrocki, który ma wygłosić przemówienie w sobotę, podczas finałowego dnia konferencji CPAC. Z uwagi na nieobecność Donalda Trumpa, nie dojdzie do planowanego spotkania obu prezydentów.
