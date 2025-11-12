Do ministerstwa sprawiedliwości trafiła odmowa powołania sędziów przez Nawrockiego. "Brakuje uzasadnienia"

Ministerstwo Sprawiedliwości czeka na uzasadnienie decyzji prezydenta o odmowie powołania 46 sędziów.

Przewodnicząca KRS potwierdziła otrzymanie pisma z Kancelarii Prezydenta RP.

Sprawa dotyczy kandydatów, którzy przeszli konkurs przed tzw. neoKRS.

MS chce przeanalizować listę osób, które nie otrzymały nominacji, sugerując pozamerytoryczne przesłanki decyzji.

Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało decyzję prezydenta ws. sędziów. Ale bez uzasadnienia

Ministerstwo Sprawiedliwości, oczekując na konkretne wyjaśnienia, podkreśla, że brak uzasadnienia w piśmie z KPRP jest problematyczny. Jak podaje MS, „w dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji”.

Wcześniej, w środowym oświadczeniu, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans. Szef MS Waldemar Żurek, odnosząc się do tej deklaracji, zaznaczył: „Cały czas czekamy na informację z Kancelarii Prezydenta i listę 46 osób".

- Ministerstwo zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji – przekazano w komunikacie.

Również Krajowa Rada Sądownictwa otrzymała list z KPRP

Przewodnicząca KRS, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, również odniosła się do sprawy, informując o otrzymaniu postanowienia prezydenta o odmowie powołania 46 sędziów. Jak sprecyzowała, chodziło o odmowę powołań na stanowiska sędziowskie w sądach okręgowych i apelacyjnych.

- Od rekomendacji do odmowy upłynęło kilka lat – dodała Pawełczyk-Woicka, zwracając uwagę na długi okres oczekiwania na decyzję.

Minister Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej wyraził swoje wątpliwości co do przyczyn odmowy powołania sędziów. Podkreślił, że w tzw. zamrażarce u prezydenta czekało około stu potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego. Zaznaczył, że z posiadanych przez niego informacji wynika, iż były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neoKRS, czyli instytucją, której status jest kwestionowany przez polskich legalnych sędziów oraz sędziów europejskich trybunałów.

Status neoKRS budzi poważne wątpliwości w środowisku prawniczym. Minister Żurek podkreślił, że instytucja ta jest „skutecznie kwestionowana przez polskich legalnych sędziów oraz sędziów europejskich trybunałów”. Decyzje personalne podejmowane na podstawie rekomendacji neoKRS mogą być podważane, co dodatkowo komplikuje sytuację w sądownictwie.

W związku z powyższymi wątpliwościami, szef MS zaapelował o udostępnienie imiennej listy 46 osób, którym odmówiono powołania. Jak zaznaczył Żurek, „To jest istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli KPRP wskazują na – moim zdaniem – pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy”. Przejrzystość w tej kwestii jest kluczowa dla oceny, czy decyzja prezydenta była zgodna z prawem i oparta na obiektywnych kryteriach.

Minister Żurek wyraził obawę, że decyzja prezydenta mogła być podyktowana przesłankami innymi niż merytoryczne. Sugeruje to, że kandydaci mogli zostać odrzuceni z powodów politycznych lub ideologicznych, a nie ze względu na ich kompetencje i doświadczenie zawodowe.

