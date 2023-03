Spis treści

Senator Marek Plura nie żyje. Ilu jest senatorów w Senacie RP?

Marek Plura, senator Koalicji Obywatelskiej, zmarł 20 stycznia. Senatorem był od 2019 roku, startował z okręgu obejmującego Katowice. Jego śmierć skutkuje wygaśnięciem mandatu, co oznacza, że teraz Senat liczy 99 senatorów, a nie 100. Tymczasem Konstytucja jasno określa, że wyższa izba polskiego parlamentu powinna liczyć 100 senatorów. Czy zatem Senat może obradować w 99-osobowym składzie? Eksperci są zgodni, że może, bo przecież nie zawsze wszyscy senatorowie są obecni podczas głosowania. Jednak w przypadku śmierci senatora, Kodeks wyborczy jasno określa, że powinny zostać przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu.

Wybory do Senatu. Czy trzeba uzupełnić brakujący mandat?

Jesienią odbędą się wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu, jednak ich dokładna data nie jest znana. Do wyborów 2023 zostało kilka miesięcy, ponad pół roku. Dr Artur Biłgorajski, ekspert ds. prawa wyborczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w rozmowie z "Super Expressem", tłumaczy, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wskutek śmierci senatora wybory uzupełniające do Senatu przeprowadzane są tylko w okręgu, w którym wygrał zmarły senator. Marek Plura był senatorem z okręgu numer 80, obejmującym Katowice. Otrzymał ponad 92 tys. głosów. I to w tym okręgu powinien zostać wybrać nowy senator.

Wybory 2023. Ekspert: Każdy mandat jest ważny

Zdaniem dr. Artura Biłgorajskiego z UŚ wybory uzupełniające do Senatu są ważne i powinny zostać przeprowadzone po śmierci Marka Plury. Takie wybory uzupełniające zarządza prezydent RP w terminie do trzech miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu (czyli od 20 styczna, bo wtedy zmarł Marek Plura).

Czasem ten jeden głos może przeważyć w jakimś głosowaniu nad ustawą w Senacie, albo tego jednego głosu może zabraknąć. Wybory uzupełniające są specyficzne, dają szansę tym, którym w normalnych wyborach się nie udało, dają też szansę zaistnieć w świadomości opinii publicznej, w mediach kandydatom nowym - podkreśla dr Artur Biłgorajski w rozmowie z "Super Expressem".

PKW: Wyborów uzupełniających do Senatu nie będzie

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wyborów uzupełniających do Senatu po śmierci Marka Plury nie będzie, ponieważ ich przeprowadzenie jest niemożliwe z uwagi na napięty kalendarz wyborczy. - Takie wybory musiałby odbyć się najpóźniej w niedzielę, 12 lutego - powiedział PAP przewodniczący PKW Sylwester Marciniak i tłumaczył, że kalendarz wyborczy nie pozwala na ich przeprowadzenie. Przepisy wyborcze mówią, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w terminie sześciu miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu. A termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia.

Skład Senatu się zmienił. Ile głosów ma opozycja?

Czy zatem przez kolejne miesiące, aż do wyborów 2023, Senat będzie miał 99 zamiast 100 senatorów? Wygląda na to, że tak. Jak wygląda rozkład sił w Senacie, który liczy 99 senatorów? Zjednoczona Prawica ma 46 mandatów, Koalicja Obywatelska ma ich 40 (miała 41, gdy żył Marek Plura):

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - 46 senatorów

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) - 40 senatorów

Koło Senatorów Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - 4 senatorów

Koło Senatorów Niezależnych - 3 senatorów

Senatorowie niezrzeszeni - 2 senatorów

Koło Parlamentarne Polska 2050 - 1 senator

Koło Parlamentarne Porozumienie Jarosława Gowina - 1 senator

Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej - 2 senatorów.