Decyzje NATO w sprawie Polski już dziś. Tusk informuje

- Premier Donald Tusk od rana rozmawia z sekretarzem generalnym NATO
- Jeszcze dziś ma ogłosić decyzje sojuszu w sprawie wschodniej flanki
- Spotkanie odbyło się w Zakładach Metalowych Dezamet S.A.
- Tusk podkreślił, że priorytetem rządu jest bezpieczeństwo Polaków
- Ostatnie dni to seria incydentów z rosyjskimi dronami na granicy
– Jestem od rana w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Otrzymałem informację od sekretarza generalnego NATO, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, po tym, o czym informowaliśmy, jakie będą dalsze działania NATO jeśli chodzi o wschodnią flankę. Mam pewność, że jeszcze dzisiaj będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań – powiedział premier Donald Tusk w Zakładach Metalowych Dezamet S.A.
Szef rządu podkreślił, że rozmowy dotyczą bezpieczeństwa Polski i sojuszników po ostatnich wydarzeniach na granicy. Premier zaznaczył, że współpraca z NATO ma kluczowe znaczenie w kontekście sytuacji na wschodzie.
Tusk: priorytetem bezpieczeństwo Polski
Podczas wizyty w Dezamecie premier przypomniał, że Polska konsekwentnie wzmacnia swoje zdolności obronne i jest gotowa na kolejne działania w porozumieniu z partnerami z NATO.
– Dla mnie najważniejsze jest, aby Polacy czuli się bezpiecznie i aby odpowiedź NATO była adekwatna do zagrożeń – zaznaczył.
Konsultacje po naruszeniu przestrzeni powietrznej
Wystąpienie Tuska jest reakcją na ostatnie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które spadły na terytorium naszego kraju w trakcie nocnych ataków na Ukrainę. Część z nich została zestrzelona przez polską obronę przeciwlotniczą.
NATO reaguje na eskalację
Zapowiadane przez premiera Tuska decyzje NATO mogą obejmować zwiększenie obecności wojsk sojuszu w regionie, wzmocnienie systemów obrony powietrznej i dodatkowe ćwiczenia na wschodniej flance.
To kolejny sygnał, że bezpieczeństwo w regionie jest priorytetem dla całego sojuszu. W podobnym tonie wypowiadał się niedawno sekretarz generalny Jens Stoltenberg, który zapewniał, że „każdy centymetr terytorium NATO będzie broniony”.
