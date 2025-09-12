Decyzje NATO w sprawie Polski już dziś. Tusk informuje

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-12 14:29

Premier Donald Tusk ujawnił, że od rana pozostaje w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Jak podkreślił, jeszcze dziś mają zostać przedstawione decyzje sojuszu dotyczące bezpieczeństwa wschodniej flanki. – Mam pewność, że jeszcze dziś będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań – zapowiedział Tusk podczas wizyty w Zakładach Metalowych Dezamet S.A.

Donald Tusk

i

Autor: gov.pl/ Materiały prasowe
  • Premier Donald Tusk od rana rozmawia z sekretarzem generalnym NATO
  • Jeszcze dziś ma ogłosić decyzje sojuszu w sprawie wschodniej flanki
  • Spotkanie odbyło się w Zakładach Metalowych Dezamet S.A.
  • Tusk podkreślił, że priorytetem rządu jest bezpieczeństwo Polaków
  • Ostatnie dni to seria incydentów z rosyjskimi dronami na granicy

– Jestem od rana w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Otrzymałem informację od sekretarza generalnego NATO, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, po tym, o czym informowaliśmy, jakie będą dalsze działania NATO jeśli chodzi o wschodnią flankę. Mam pewność, że jeszcze dzisiaj będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań – powiedział premier Donald Tusk w Zakładach Metalowych Dezamet S.A.

Szef rządu podkreślił, że rozmowy dotyczą bezpieczeństwa Polski i sojuszników po ostatnich wydarzeniach na granicy. Premier zaznaczył, że współpraca z NATO ma kluczowe znaczenie w kontekście sytuacji na wschodzie.

Tusk: priorytetem bezpieczeństwo Polski

Podczas wizyty w Dezamecie premier przypomniał, że Polska konsekwentnie wzmacnia swoje zdolności obronne i jest gotowa na kolejne działania w porozumieniu z partnerami z NATO.

– Dla mnie najważniejsze jest, aby Polacy czuli się bezpiecznie i aby odpowiedź NATO była adekwatna do zagrożeń – zaznaczył.

Konsultacje po naruszeniu przestrzeni powietrznej

Wystąpienie Tuska jest reakcją na ostatnie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które spadły na terytorium naszego kraju w trakcie nocnych ataków na Ukrainę. Część z nich została zestrzelona przez polską obronę przeciwlotniczą.

NATO reaguje na eskalację

Zapowiadane przez premiera Tuska decyzje NATO mogą obejmować zwiększenie obecności wojsk sojuszu w regionie, wzmocnienie systemów obrony powietrznej i dodatkowe ćwiczenia na wschodniej flance.

To kolejny sygnał, że bezpieczeństwo w regionie jest priorytetem dla całego sojuszu. W podobnym tonie wypowiadał się niedawno sekretarz generalny Jens Stoltenberg, który zapewniał, że „każdy centymetr terytorium NATO będzie broniony”.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk w bazie lotnictwa w Łasku

Donald Tusk w bazie lotnictwa w Łasku
18 zdjęć
