Debata "Wybory samorządowe. Walka o Kraków". Kolejność odpowiedzi kandydatów już ustalona!

To już we wtorek, 5 marca, o godzinie 18:00 startuje debata kandydatów na prezydenta Krakowa, pod hasłem: "Debata samorządowa. Walka o Kraków". Do debaty, którą organizuje "Super Express" wraz z radiem Eska, zaproszeni zostali wszyscy kandydaci, którzy powalczą o Kraków. Znane są reguły i zasady wtorkowej debaty. "Debata samorządowa: Walka o Kraków" będzie podzielona na cztery części:

Pierwsza część debaty będzie polegała na tym, że zadane zostaną 2 pytania ogólne do wszystkich uczestników debaty. Każdy uczestnik debaty będzie miał 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Druga część zaplanowana jest tak, że każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty (30 sekund na zadanie pytania, 60 sekund na odpowiedź, 30 sekund na ripostę). Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Trzecia część będzie zawierała dwie rundy pytań od widzów. Każdy uczestnik debaty wylosuje pytanie z puli 20 pytań wcześniej przysłanych od widzów. Będzie miał 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Czwarta część debaty to podsumowanie. Czas to 90 sekund dla każdego uczestnika debaty. Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi.

Ustalona została kolejność, w której kandydaci zaproszeni do debaty będą odpowiadać na pytania i zajmą miejsca w studiu. Kolejność została wybrana w drodze losowania. Oto ona:

Łukasz Kmita , poseł PiS, numer: 1

, poseł PiS, Aleksander Miszalski , poseł PO, numer: 2

, poseł PO, Łukasza Gibała , lider ugrupowania Kraków dla Mieszkańców, numer: 3

, lider ugrupowania Kraków dla Mieszkańców, Andrzej Kulig ze Stowarzyszenia Ku Przyszłości, aktualny wiceprezydent Krakowa, numer: 4

ze Stowarzyszenia Ku Przyszłości, aktualny wiceprezydent Krakowa, Stanisław Mazur ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, numer: 5

ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, Rafał Komarewicz , poseł Trzeciej Drogi, numer: 6

, poseł Trzeciej Drogi, Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, numer: 7

Debata będzie trwała około 90 minut, a poprowadzą ją dziennikarz „Super Expressu” Jacek Prusinowski oraz dziennikarz Radia Eska Kraków Patryk Kubiak. Gdzie oglądać debatę? Na kanale You Tube "Super Expressu", stronie głównej SE.pl i na Eska.pl.

DEBATA SAMORZĄDOWA KRAKÓW 2024