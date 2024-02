Debata przedwyborcza "Wybory samorządowe. Walka o Kraków". Tak będzie wyglądała debata Super Expressu i Radia Eska [REGUŁY DEBATY]

i Autor: Art Service / Super Express; Shutterstock; Marek Lasyk/REPORTER; East News; Piotr Grzybowski/Super Express

Walka o Kraków! Już we wtorek, 5 marca, w multimedialnym studio "Super Expressu" wielkie starcie kandydatów na prezydenta Krakowa. "Super Express" i Radio Eska zapraszają na debatę "Wybory samorządowe. Walka o Kraków". Do udziału w debacie zaprosiliśmy siedmiu kandydatów, którzy chcą walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Debata odbędzie się we wtorek 5 marca o godzinie 18:00. Gdzie oglądać debatę? Jakie są jej reguły? Ujawniamy szczegóły!

ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, Aleksander Miszalski, poseł PO. i Autor: SE Znamy już reguły i zasady debaty z krakowskimi kandydatami. "Debata samorządowa: Walka o Kraków" będzie podzielona na cztery części: Pierwsza część debaty będzie polegała na tym, że zadane zostaną 2 pytania ogólne do wszystkich uczestników debaty. Każdy uczestnik debaty będzie miał 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Druga część zaplanowana jest tak, że każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty (30 sekund na zadanie pytania, 60 sekund na odpowiedź, 30 sekund na ripostę). Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Trzecia część będzie zawierała dwie rundy pytań od widzów. Każdy uczestnik debaty wylosuje pytanie z puli 20 pytań wcześniej przysłanych od widzów. Będzie miał 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Czwarta część debaty to podsumowanie. Czas to 90 sekund dla każdego uczestnika debaty. Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Debata odbędzie się we wtorek, 5 marca 2024 roku, a rozpocznie o godz. 18:00. "Debata samorządowa. Walka o Kraków" będzie trwała około 90 minut, a poprowadzą ją dziennikarz „Super Expressu” Jacek Prusinowski oraz dziennikarz Radia Eska Kraków Patryk Kubiak. Gdzie oglądać debatę? Na kanale You Tube "Super Expressu", Facebooku SE, stronie głównej SE.pl i na Eska.pl KANDYDACI NA PREZYDNETA KRAKOWA? POZNAJ ICH! Andrzej Kulig : jest z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, które ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W samorządzie działa od 1996 r., a od 2018 r. piastuje stanowisko wiceprezydenta.

: jest z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, które ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W samorządzie działa od 1996 r., a od 2018 r. piastuje stanowisko wiceprezydenta. Aleksander Miszalski: polityk jest krakowianinem z urodzenia i absolwentem socjologii oraz turystyki i rekreacji. W samorządzie działa od lat — w 2011 r. został członkiem Rady Dzielnicy I Stare Miasto, zaś od 2014 roku był radnym Miasta Kraków. Od 2019 r. piastuje mandat poselski, a wyborach parlamentarnych 2023 udało mu się go odnowić.

polityk jest krakowianinem z urodzenia i absolwentem socjologii oraz turystyki i rekreacji. W samorządzie działa od lat — w 2011 r. został członkiem Rady Dzielnicy I Stare Miasto, zaś od 2014 roku był radnym Miasta Kraków. Od 2019 r. piastuje mandat poselski, a wyborach parlamentarnych 2023 udało mu się go odnowić. Stanisław Mazur: jest z wykształcenia politologiem i specjalizuje się w polityce publicznej, administracji publicznej i zarządzaniu publicznym. W 2022 roku założył stowarzyszenie Lepszy Kraków, w którym wraz z grupą ekspertów działa na rzecz ekologii, transportu i biznesu w calu ulepszenia funkcjonowania miasta.

jest z wykształcenia politologiem i specjalizuje się w polityce publicznej, administracji publicznej i zarządzaniu publicznym. W 2022 roku założył stowarzyszenie Lepszy Kraków, w którym wraz z grupą ekspertów działa na rzecz ekologii, transportu i biznesu w calu ulepszenia funkcjonowania miasta. Łukasz Gibała: to krakowianin z urodzenia i absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygodę z polityką zaczął w 2006 roku, jako radnego sejmiku małopolskiego, później został posłem na Sejm. Obecnie piastuje stanowisko radnego Krakowa.

to krakowianin z urodzenia i absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygodę z polityką zaczął w 2006 roku, jako radnego sejmiku małopolskiego, później został posłem na Sejm. Obecnie piastuje stanowisko radnego Krakowa. Konrad Berkowicz: ukończył informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest posłem Konfederacji na Sejm od 2019 r.

ukończył informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest posłem Konfederacji na Sejm od 2019 r. Łukasz Kmita: ukończył politologię ze specjalnością administracja europejska i marketing polityczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiach menedżersko-finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w VUT w Brnie. Ukończył studia Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Pracował jako dziennikarz.

ukończył politologię ze specjalnością administracja europejska i marketing polityczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiach menedżersko-finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w VUT w Brnie. Ukończył studia Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Pracował jako dziennikarz. Rafał Komarewicz: z wykształcenia jest lekarzem stomatologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. kandydował z ramienia prezydenta Majchrowskiego do Rady Miasta, urząd objął jednak dopiero w 2012 r. w miejsce Władysława Kosiniaka-Kamysza. W 2022 roku zastąpił Dominika Jaśkowca na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Kraków. W październikowych wyborach był liderem połączonej listy PSL i Polski 2050, i uzyskał mandat poselski.