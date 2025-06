Mocny wpis Marty Nawrockiej po fali hejtu. Matczyny głos po politycznej burzy

Co z rządem? Szymon Hołownia ostrzega koalicjantów!

Może to zastopuje ataki

Marta Nawrocka zabrała głos po raz pierwszy od wyborczego wieczoru, podczas którego uwagę kamer przyciągnęła ich córka Kasia. Dziewczynka, reagując z dziecięcą beztroską na obecność kamer, przesyłała serduszka i uśmiechy. Ten niewinny gest został niestety wykorzystany przez część internautów do wyrażania skrajnie negatywnych emocji.

„Serce każdego rodzica bije dla swoich dzieci. To najpiękniejszy dar, jaki można otrzymać. Dziecięcy uśmiech, radość, beztroska powinny być wpisane w życie naszych najmłodszych pociech” – napisała Marta Nawrocka, wymieniając trójkę swoich dzieci z imienia: Daniela, Antka i Kasię.

To właśnie spontaniczne, dziecięce reakcje Kasi, serduszka przesyłane do kamer podczas wieczoru wyborczego, rozpętały emocje w sieci. Choć wielu Polaków uznało ten gest za uroczy, nie zabrakło też niestety fali hejtu, który, jak przypominała Magdalena Biejat, nie powinien nigdy dotykać dziecka, bez względu na jego pochodzenie. Magdalena Biejat ostro o hejcie na córkę Nawrockiego: „To skandaliczne!” [TYLKO U NAS] Marta Nawrocka odniosła się do tego bardzo delikatnie, ale stanowczo:

„Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak słowa mogą ranić. Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się więc z prośbą do Państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu ❤️”

Na końcu Marta Nawrocka dodaje ciepłe pozdrowienia od córki: „Kasia pozdrawia całą Polskę”.

Rodzinna reakcja na nienawiść

Choć wpis nie zawiera nazwisk ani odniesień do konkretnej sytuacji, jego timing i treść są jednoznaczne dla wszystkich, którzy śledzili powyborcze emocje. Komentarz żony Karola Nawrockiego wpisuje się w szerszą dyskusję o granicach debaty publicznej i potrzebie ochrony dzieci przed falą nienawiści w sieci.

To kolejny głos, obok m.in. wypowiedzi Magdaleny Biejat, w obronie dziecka, które w żadnym stopniu nie powinno stać się przedmiotem politycznej walki czy ataków medialnych. Czy za emocjonalnym apelem pójdzie szersza refleksja polityków i internautów?

