Debata o Polsce. Już w niedzielę debata "Super Expressu". Znamy listę gości!

To dlatego chcą odebrać Bosakowi fotel wicemarszałka "Nie poradził sobie na stanowisku"

Za nami pełen politycznych emocji tydzień. Rozpoczął się od expose premiera Mateusza Morawieckiego, następnie w czasie głosowania po burzliwej debacie w Sejmie, rząd nie otrzymał wotum zaufania. Sejm wybrał na premiera Donalda Tuska i to jego rząd został zaprzysiężony. Są już pierwsze decyzje nowych ministrów, a Donald Tusk udał się w sprawach służbowych do Brukseli. Wiele się dzieje, więc w "Debacie o Polsce", którą już w niedzielę, 17 grudnia organizuje "Super Express", nie zabraknie tematów do rozmowy.

Debatę poprowadzi pierwszy zastępca redaktora naczelnego SE Jan Złotorowicz (prowadzący "Raport Zlotorowicza"). W debacie wezmą udział przedstawiciele wszystkich komitetów, które dostały się do nowego Sejmu. Oto list gości:

Wojciech Kolarski – Sekretarz Stanu w KPRP

Marcin Przydacz – Prawo i Sprawiedliwość

Karolina Pawliczak – Koalicja Obywatelska

Rafał Kasprzyk – Polska 2050

Bogusław Liberadzki – Nowa Lewica

Grzegorz Płaczek - Konfederacja

Debata będzie do obejrzenia na kanale "Super Expressu" na You Tube, a także na SE.pl. w niedzielę, 17 grudnia października, od godz. 18:00. Zapraszamy!