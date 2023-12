Expose Mateusza Morawieckiego. Co powie premier? Nieoficjalne przecieki

Mateusz Morawiecki ma za sobą intensywne dwa tygodnie. Nie tylko powołał swój nowy rząd, ale też pracował nad tym, jak zdobyć dla niego wotum zaufania. 11 grudnia pojawi się w Sejmie, gdzie wygłosi swoje expose, a zarazem będzie miał ostatnią szansę, by przekonać do PiS-u innych polityków.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, premier podsumuje osiem lat rządów PiS oraz ogólnikowo wskazać strategiczne kierunki rozwoju państwa. Przypomni także Dekalog Polskich Spraw. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie zamierza jednak całkowicie się wycofywać i nie tratuje expose jako pożegnania.

- Testamentu nie chcemy zostawiać. Raczej jest to zamknięcie etapu – mieli usłyszeć dziennikarze Wyborczej od polityków Zjednoczonej Prawicy.

O swoim expose powiedział też sam zaointeresowany w swoim podcaście opublikowanym na Facebooku. - Gdy nagrywam te słowa w niedzielne popołudnie myślę już o expose, które w poniedziałek, 11 grudnia przedstawię w Sejmie. Będzie to expose w pewnym sensie historyczne, dwudzieste wygłoszone przez polskiego premiera po roku 1989, czyli od momentu, w którym nasze państwo stało się wolne i demokratyczne, trzecie którego przedstawienie przypadło w udziale mnie samemu - mówił.

- Naturalnie wracam myślami do dwóch poprzednich zaprezentowanych przeze mnie w 2017, a potem w 2019 roku. Wielu z was może zastanawiać się, czy poniedziałkowe expose będzie tym najtrudniejszym. Wybory, w których Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo, ale zapewne niewystarczające do objęcia władzy, praca nad budowaniem większości dla koalicji polskich spraw w parlamencie, możliwa zmiana władzy - wszystko to sprawia, że po 15 października napięcie polityczne w ostatnich tygodniach rosło z dnia na dzień - dodał.

Można się jednak spodziewać, że Mateusz Morawiecki i jego rząd nie uzyska wotum zaufania, a pałeczkę po szefie rządu przejmie lider PO Donald Tusk. Bez wątpienia w Sejmie zapowiada się dzień pełny emocji.

