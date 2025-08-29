„Dawno żeśmy się tak nie uśmiały”. Nieoczekiwana reakcja Nowackiej

- Media spekulowały o powstaniu nowej partii z udziałem Nowackiej i Dziemianowicz-Bąk.
- Barbara Nowacka w Polsat News: „Dawno żeśmy się tak nie uśmiały”.
- Szefowa MEN podkreśla, że koalicja 15 października jest dziś zjednoczona i współpracuje.
- „Drobne konflikty odchodzą w niepamięć” – mówi minister o pracach nad budżetem.
„Plotki wywołały śmiech”
Nowacka w rozmowie z dziennikarzem Polsat News podkreśliła, że nie ma żadnych planów dotyczących nowej formacji politycznej. Nie kryła, że wszystko to ją niezwykle rozbawiło.
– Jeden z ciekawszych artykułów, który słyszałam. Faktycznie absolutnie z plotek. Nawet rozmawiałyśmy wczoraj z minister Dziemianowicz-Bąk, która też jest na tej liście, że dawno żeśmy się tak nie uśmiały, czytając, że potrzeba jakiejś konserwatywno-liberalnej formacji – stwierdziła.
Z przekąsem dodała również: – Absolutnie idealnie liberalno-konserwatywna Nowacka i Dziemianowicz-Bąk. Bądźmy poważni.
„Koalicja się konsoliduje”
Szefowa MEN zwróciła uwagę, że zamiast tworzenia nowych projektów politycznych, dziś kluczowe jest umacnianie obozu rządzącego.
– Jesteśmy w takiej sytuacji, że obóz koalicji 15 października się konsoliduje, bardzo dobrze ze sobą współpracujemy. Mówiąc szczerze, te ostatnie tygodnie przy budżecie pokazały, że drobne konflikty odchodzą w niepamięć – zaznaczyła.
Polityczna odpowiedź na medialne doniesienia
Plotki o nowym ugrupowaniu z udziałem Nowackiej i Dziemianowicz-Bąk pojawiły się w niektórych mediach. Obie polityczki stanowczo zaprzeczają, a ich reakcja pokazuje, że takie spekulacje traktują bardziej jako anegdotę niż realny scenariusz.
