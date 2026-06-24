Dawid Kacprzyk nagle wydał oświadczenie! Co ma do powiedzenia?

Dawid Kacprzyk przerwał milczenie, aby odeprzeć zarzuty dr. Jędrzejewskiego, twierdząc, że są one nieprawdziwe i stanowią próbę zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej.

Kacprzyk szczegółowo odniósł się do dwóch kluczowych zarzutów – śmierci pacjenta w łazience SOR oraz rzekomego wykonania tomografii po zgonie.

Zarzuty dr. Jędrzejewskiego, w ocenie Kacprzyka, są bezpodstawne i nie znajdują potwierdzenia w faktach, a formalna skarga na niego nie wskazywała żadnych konkretnych przypadków medycznego zaniedbania z jego strony.

Dawid Kacprzyk postanowił przerwać milczenie w przestrzeni medialnej, aby odnieść się do zarzutów formułowanych przez dr. Jędrzejewskiego. Pełna treść oświadczenie została nam przekazana przez jego pełnomocnika.

- Wobec treści wypowiedzi dr. Jędrzejewskiego dalsze milczenie mogłoby jednak zostać odebrane jako przyzwolenie na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji – stwierdził. Podkreślił również, że Jędrzejewski łączy go z sytuacjami, z którymi "nie ma nic wspólnego".

Kacprzyk skoncentrował się na dwóch kluczowych kwestiach poruszonych przez dr. Jędrzejewskiego podczas wywiadu na Kanale Zero. W swoim piśmie szczegółowo odniósł się do zarzutów dotyczących śmierci pacjenta w łazience Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz rzekomego wykonania tomografii komputerowej pacjenta po jego zgonie.

- W pierwszej sprawie toczy się postępowanie karne, którego nie jestem stroną. Druga sprawa – o ile w ogóle miała miejsce – nie dotyczy okresu mojego zatrudnienia w Szpitalu Południowym – wyjaśnił lekarz w przesłanym komunikacie.

Odpowiedź na słowa dr. Jędrzejewskiego

W ocenie Dawida Kacprzyka, zarzuty wysuwane przez dr. Jędrzejewskiego są bezpodstawne.

- Twierdzenia formułowane przez dr. Jędrzejewskiego nie znajdują więc potwierdzenia w faktach. W mojej ocenie ich rzeczywistym skutkiem jest próba zdyskredytowania mnie w przestrzeni publicznej – podkreślił, sugerując intencję dyskredytacji jego osoby.

Dawid Kacprzyk odniósł się również do formalnej skargi złożonej na niego przez Jędrzejewskiego. Wskazał jednak na istotny brak w jej treści.

- Pomija jednak istotną okoliczność: w treści tego pisma nie wskazał żadnego konkretnego, możliwego do zidentyfikowania przypadku medycznego zaniedbania z mojej strony. Skarga opierała się wyłącznie na ogólnych twierdzeniach – zaznaczył lekarz w dokumencie. - Odnosząc się do skarg pacjentów dotyczących funkcjonowania Oddziału Chirurgii, wyjaśniam, że były one uzasadnione. Dotyczyły między innymi sytuacji, w których lekarze Oddziału Chirurgii nie stawiali się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu konsultacji pacjentów chirurgicznych albo czas oczekiwania na ich przybycie przekraczał terminy określone w Regulaminie Szpitala - czytamy dalej.

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