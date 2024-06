Daniel Obajtek w prokuraturze. Został przesłuchany

Nie Tusk i nie Trzaskowski! To on będzie kandydatem KO na prezydenta?

Były prezes Orlenu miał 3 czerwca stawić się na przesłuchaniu w stołecznej prokuraturze okręgowej w sprawie składania fałszywych zeznań. Nie przyszedł jednak i dopiero po godzinie 14.00 do prokuratury wpłynęło pełnomocnictwo dla reprezentującego go prawnika. Za jego pośrednictwem ustalono z Obajtkiem termin przesłuchania na drugą połowę czerwca. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że toczą się trzy śledztwa związane z Danielem Obajtkiem. Dotyczą połączenia Lotosu z Orlenem, zawyżania cen benzyny i zaliczki na zakup ropy. Bodnar dodał, że są także mniejsze sprawy, które dotyczą składania fałszywych zeznań i odmowy wstępu do Orlenu dla kontrolerów NIK. Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 maja poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania z oskarżenia prywatnego. Sprawa dotyczy okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach Grupy Orlen.

Co warte podkreślenia, Daniel Obajtek ma immunitet europosła. Były prezes Orlenu został wybrany do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca, startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.

