Zakaz, który wejdzie w życie w poniedziałek 29 września 2025 roku i potrwa do najbliższego piątku 3 października 2025, jest odpowiedzią na rosnące obawy związane z bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej. „W związku z niedawnymi incydentami z dronami, minister transportu Thomas Danielsen, w porozumieniu z ministrem obrony i ministrem sprawiedliwości, podjął decyzję o skorzystaniu z opcji przewidzianej w ustawie o lotnictwie, aby zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych lotów dronów w tym tygodniu” - czytamy w oficjalnym oświadczeniu resortu transportu.

Rząd duński podkreśla, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i uczestników szczytu UE. Minister Danielsen wyraził swoje obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z niekontrolowanymi lotami dronów. „Nie możemy pozwolić, aby zagraniczne drony powodowały niepewność i dezorganizację w społeczeństwie, czego doświadczyliśmy ostatnio. Dania będzie gościć w przyszłym tygodniu przywódców UE. Musimy dlatego szczególnie skupić się na bezpieczeństwie” - wyjaśnił minister Danielsen, cytowany na stronie swojego resortu.

Konsekwencje naruszenia zakazu

Osoby, które złamią zakaz, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Naruszenie zakazu może skutkować wysoką grzywną lub karą pozbawienia wolności, która może sięgać nawet dwóch lat. Zakaz nie jest jednak absolutny. Istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na loty dronów w określonych sytuacjach. Wyjątki obejmują:

Loty dronów wojskowych,

Lotnictwo państwowe wykorzystujące drony, w tym operacje dronów policyjnych

Sytuacje kryzysowe

Operacje dronów w sytuacjach kryzysowych na obszarach miejskich i regionalnych

Służba zdrowia

Wzrost napięcia i incydenty z dronami

Decyzja o wprowadzeniu zakazu została podjęta w kontekście rosnącego napięcia i serii incydentów z udziałem niezidentyfikowanych dronów. W ostatnich dniach w Danii doszło do kilku przypadków naruszeń przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne.

Siły zbrojne Danii poinformowały w niedzielę o pojawieniu się bezzałogowców drugi dzień z rzędu w pobliżu obiektów wojskowych. Te powtarzające się incydenty wzbudziły poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa strategicznych obiektów i infrastruktury.

Szefowa duńskiego rządu, Mette Frederiksen, nazwała wcześniej incydenty „atakami hybrydowymi”, co sugeruje, że za działaniami z użyciem dronów mogą stać podmioty państwowe lub niepaństwowe, dążące do destabilizacji sytuacji w kraju. Wprowadzenie zakazu lotów cywilnych dronów jest więc działaniem prewencyjnym, mającym na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie spokoju podczas ważnego wydarzenia, jakim jest szczyt UE.

