Czym jest "hipokryzja praworządna"? Ziobro objaśnia w bardzo mocnym wpisie

Choć wciąż Zbigniew Ziobro nie jest w najlepszej kondycji fizycznej i trwa jego walka z chorobą, były minister sprawiedliwości udziela się czasem w mediach społecznościowych. W swoim najnowszym wpisie w bardzo mocnych słowach oceniał on działania swojego następcy Adama Bodnara. Jak alarmuje Ziobro, "niszczy on niezależne sądownictwo i przejmuje polityczną kontrolę nad wydziałami karnymi". Do tego przy okazji polityk zaprezentował światu nowe pojęcie "hipokryzji praworządnej".