Co dalej ze Zbigniewem Ziobro? Nowe informacje w sprawie przesłuchania

Były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zmaga się obecne ze złośliwym nowotworem przełyku, który zdiagnozowano u niego w zeszłym roku. Polityk przeszedł w tym roku operację wycięcia nowotworu. Niedługo potem pojawiły się u niego powikłania zdrowotne, dlatego Ziobro przeszedł niedawno kolejny zabieg chirurgiczny. Jak informował, nie mógł z tego powodu stawić się na przesłuchanie komisji śledczej ds. Pegasusa. – Już dawno publicznie oświadczyłem i to podtrzymuję, że chcę stanąć przed komisją. Tylko muszę wrócić do sił, a komisja w swoich działaniach winna respektować obowiązujące prawo – wskazywał Ziobro na portalu „X”. Polityk przedłożył w Sejmie kolejne zwolnienie lekarskie.

Tymczasem członek komisji śledczej ds. Pegasusa Witold Zembaczyński poinformował, że decyzja ws. dalszych kroków, dotyczących przesłuchania Ziobry leży teraz po stronie biegłych. – Powinniśmy unikać takich sytuacji, w których to przesłuchanie przyniesie efekt odwrotny. Chcę, żeby Zbigniew Ziobro był przesłuchany w momencie, w którym będzie w stanie składać obszerne i logiczne wyjaśnienia w zakresie jego udziału w ciągle rozwojowej sprawie Funduszu Sprawiedliwości – której odnogę badamy poprzez zakup Pegasusa – jak i jego roli, jako ministra sprawiedliwości, odpowiadającego za cały wymiar sprawiedliwości, kiedy Pegasus był stosowany bez odpowiedniego podłoża prawnego. To, co jest dla nas istotne to to, żeby Zbigniew Ziobro w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, za co prezes został ukarany, złożył pełną treść ślubowania. Przesłuchanie online nie byłoby złym pomysłem. Dotychczas zgromadzony przez nas materiał dowodowy właściwie już wystarcza, żeby określić rolę Zbigniewa Ziobro, jako dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, odpowiedzialnego za zakup Pegasusa. Nie jest już tak istotne w którym momencie, nie mniej jednak jego przesłuchanie musi się odbyć. Jest to uzależnione od jego stanu zdrowia, który ocenią biegli – mówi w rozmowie z „Super Expressem” poseł KO Witold Zembaczyński.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zdaniem polityka, „każdy dzień przybliża Zbigniewa Ziobrę do przesłuchania”. – Z uwagi na to, że próbuje on grać swoim zdrowiem, jak i jego otoczenie używać tego stanu zdrowia jako pewnego rodzaju zakładnika, uważam, że nie powinniśmy temu ulegać i dla dobra sprawy, przede wszystkim dla pełnej informacji dla opinii publicznej, tą decyzję w jakim miejscu i czasie Zbigniew Ziobro zostanie przesłuchany, muszą podjąć biegli – dodaje Zembaczyński.

Poseł PiS Bartosz Kownacki uważa z kolei działania komisji śledczej za „nękanie”. – Zbigniew Ziobro jest bardzo ciężko chory. To jest choroba realnie zagrażająca życiu. Nękanie takiej osoby jest tylko przejawem zezwierzęcenia polskiej polityki. Apelowałbym, bo chyba każdy ma w rodzinie takie przypadki, a jak sam nie przeżył czegoś podobnego – niech się nad tym zastanowi, bo karma wraca – komentuje polityk. Jego zdaniem „potrzebujemy minimum empatii w polskiej polityce”. – Ten spektakl odbywa się już o od kilku miesięcy z niebywale ciężko chorą osobą. W sytuacji w której znajduje się Zbigniew Ziobro na pewno nie powinien był przesłuchiwany. Jestem zresztą członkiem innej komisji i wiem, że te komisje nic nie wyjaśniają, to marne spektakle polityczne dla satysfakcji kilku osób – mówi nam poseł PiS, były wiceszef MON Bartosz Kownacki.

