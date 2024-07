Były premier Morawiecki o relacji z Ziobrą. Musiał przełknąć gorzką pigułkę. Teraz wyznaje, jak wyglądała sytuacja

W rozmowie z prof. Antonim Dudkiem nie zabrakło dyskusji na temat relacji Mateusza Morawieckiego ze Zbigniewem Ziobrą, bo faktem jest, że politycy nieraz się spierali, a na linii między nimi iskrzyło! Padło wprost pytanie o relacji z szefem Solidarnej (dziś Suwerennej) Polski. Chodziło o "tupanie nogą" w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki zabrał głos na temat relacji ze Zbigniewem Ziobrą. Brutalnie szczera prawda

Prof. Dudek zauważył, że Ziobro "tupał" dalej nawet mimo upomnień czy ostrzejszych słów premiera. Dlaczego tak było? Morawiecki wyjaśnił, że Ziobro: - Miał swoje wyobrażenie na temat tego, jak reforma sprawiedliwości powinna być realizowana. To nie tajemnica, że się różniliśmy, ja jestem człowiekiem kompromisu, który w kompromisie chce wypracować rozwiązanie w danym środowisku, tu w środowisku sędziowskim. Obywatele po pewnym czasie powiedzieli: jesteśmy zmęczeni reformą w wymiarze sprawiedliwości... Ja doceniam zapał Solidarnej Polsce, bo Ministerstwo Sprawiedliwości było w domenie Solidarnej Polskim i doceniam wolę zmiany, ale wiadomo, że wyszło to nie najlepiej. Dziś mamy przeciw, my czyli moje środowisko, środowisko prawnicze, sądownicze. Być może będziemy ofiara tamtych sporów, warto wypracowywać kompromisy i osiągać te 80 proc. a nie sto, i nie walczyć o sto, a wywalczyć 20 albo mniej.

Morawiecki został też zapytany dlaczego nie doszło do rozejścia się w koalicji z frakcją Ziobry, który był ministrem, jak mówi prof. Dudek, który nie zgadzał się ze swoim "szefem", czyli premierem. Były premier przyznał, że w grę wchodziła tu sejmowa arytmetyka, czyli to ile posłów mieli koalicjanci, a bez nich nie byłoby większości w Sejmie. - Rządy mniejszościowe kończyły fatalnie - gorzko przyznał były premier na uwagę, że przecież PiS mógł taki mniejszościowy rząd stworzyć.

Morawiecki wspomina odejście Gowina. Mówi, jak wyglądała prawda

W sierpniu 2021 roku doszło do zaskakującej sytuacji, która wstrząsnęła polską sceną polityczną. Jarosław Gowin odszedł z rządu Zjednoczonej Prawicy, pod wodzą PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego. Gowin został odwołany ze stanowiska: wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. I chociaż już od wcześniej się na to zanosiło, to i tak samo ogłoszenie tej decyzji wywołało wstrząs. Decyzja ta została podjęta nagle, a ogłosił ją wówczas w czasie konferencji prasowej rzecznik rządu: - Premier zwrócił się do prezydenta o dymisję Jarosława Gowina - powiedział wtedy Piotr Muller. Kilka dni wcześniej zarząd krajowy Porozumienia rozmawiał o swojej przyszłości w Zjednoczonej Prawicy. Powodem była nagła dymisja wiceminister Anny Korneckiej, która skrytykowała niektóre ze składowych Polskiego Ładu.

Teraz do tych wydarzeń wrócił pamięcią Mateusz Morawiecki w rozmowie z Antonim Dudkiem w programie "Dudek o polityce". Zapytany o tamten czas przyznał: - W sierpniu 2021 roku naszym koalicjantem przestał być Jarosław Gowin. Wówczas to kleimy bardzo trudną większość parlamentarna, która momentami składała się z 231 posłów, czyli o jeden przesłyszała konieczną większość do uzyskania przewagi nad opozycją. To sprawiało, że byliśmy bardzo wrażliwi pod kątem ewentualnych kolejnych odejść, secesji. Ja jako prezes rady ministrów widziałem swoją rolę też w tym, by łagodzić te napięcia i czasem przełknąć gorzką pigułkę. Bo też łatwo było się pokłócić, a bez tego trudno byłoby zbudować coś konstruktywnego - skomentował.