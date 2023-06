Czyim uczniem jest premier Morawiecki? Zaskakujące słowa posła opozycji Marka Biernackiego

W środę (21.06) doszło do wielkich zmian w polityce. Prezydent Andrzej Duda powołał lidera PiS na stanowisko wicepremiera. - Dziękuję z uwagi na to, że wcześniejsze zadania, jakie pan premier w rządzie wykonywał jeszcze kilka miesięcy temu, miały ogromne znaczenie dla Rzeczypospolitej – mówił prezydent. Jednak zdaniem Marka Biernackiego zmiana na szczeblu wicepremierów miały pokazać zupełnie co innego, a mianowicie jedno, czyli kto tak faktycznie rządzi: - Faktycznym szefem polskiego rządu jest Jarosław Kaczyński. Wskazuje kierunki, w którym Rada Ministrów ma działać, a formalnym szefem jest premier Mateusz Morawiecki - ocenił w programie "Graffiti" na antenie Polsat News poseł opozycji. I dodał, że to prezes Prawa i Sprawiedliwości: - Wskazuje kierunki, w którym Rada Ministrów ma działać. Morawiecki jest formalnym premierem - mówił. Nagle polityk wyznał, czyim uczniem jest jego zdaniem Mateusz Morawiecki: - Jest uczniem czarnoksiężnika. Na ekonomii ani Kaczyński, ani jego otoczenie się nie znają. Manipulacje budżetem są zasługą Morawieckiego - stwierdził zaskakująco.

Co na temat powrotu Jarosława Kaczyńskiego myślą natomiast wyborcy Zjednoczonej Prawicy? Z najnowszego sondażu dla "Super Expressu" wynika, że aż 74 proc. wyborców koalicji rządzącej jest przekonanych, że tak się właśnie stanie – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego dla „Super Expressu”.

