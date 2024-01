Czy żony polityków powinny ujawnić majątki? Polacy nie mają w tej sprawie wątpliwości

Hołownia chce to kupić od Olejnik. Zobacz, co zaproponował jej w zamian!

Projekt ustawy o ujawnieniu majątków małżonków polityków wprowadziła do Sejmu Platforma Obywatelska. Zakłada on ujawnienie odrębnych majątków małżonków, aby politycy nie mogli ukrywać majątków przepisując je na żony lub mężów. Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, PO dąży do szybkiego uchwalenia ustawy, aby opinia publiczna poznała majątek żony byłego premiera, Mateusza Morawieckiego (56 l.).

83 proc. Polaków jest na tak

Tymczasem Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie „Super Expressu” sondaż, w którym zapytał Polaków, czy małżonkowie polityków powinni składać oświadczenia majątkowe. Okazuje się, że aż 83 proc. respondentów jest za takim rozwiązaniem. Popiera je też prof. Antoni Dudek (58 l.), politolog i historyk. - Transparentność życia publicznego służy jego jakości. Nie dziwię się, że większość z nas chce takiej jawności. I nie przekonuje mnie argument, że informacja o majątku to wskazówka dla złodziei. Złodzieje dobrze wiedzą, kto jest zamożny – dodaje prof. Dudek. Badanie wykonano w dniach 13-14 stycznia na grupie 1048 dorosłych Polaków.

