Czy Zbigniew Ziobro w ogóle wróci do polityki? Patryk Jaki ocenia szanse

Kilka dni temu dziennikarze "19:30" ujawnili, że w Grupie PZU przeprowadzono audyt który miał pokazać co działo się w poszczególnych spółkach za rządów PiS. Z dokumentu ma wynikać między innymi, że Witold Kornicki, czyli brat Zbigniewa Ziobro (przyjął nazwisko panieńskie matki) miał zarobić, jako doradca banku Pekao aż 4,6 mln złotych. Wydał on już oświadczenie, w którym przekonywał, że stał się celem "krzywdzącego ataku, uporczywego nękania i wikłania w polityczne spektakle" ze względu na swoje pokrewieństwo ze Zbigniewem Ziobro. - Nie zajmowałem się polityką, nie udzielałem się publicznie i dbałem o swoją prywatność, do której mam prawo. Moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz rynkowe, a także osiągnięcia w ośmioletniej pracy na rzecz Grupy PZU, są dla atakujących mnie mediów bez znaczenia - stwierdził.

Tymczasem sam Ziobro wciąż nie udziela się zanadto w mediach, po tym jak wyjawił, że zdiagnozowano u niego "rozległy nowotwór złośliwy przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka". Zdradził przy tym, że usunięta została u niego części przełyku, a lekarze "zbudowali nowy przełyk i niewielki żołądek, który umieścili nie w jego anatomicznym miejscu, lecz na prawym płucu". - Czekam na zaplanowane na październik badanie PET. To może być rozstrzygająca diagnoza, czy się udało, czy są nawroty - mówił w lipcu w rozmowie z portalem Interia.pl.

- Suwerenną Polską z pomocą prezydium, kieruje dzisiaj Patryk Jaki. To niemożliwe, żebym wykonywał swoje zawodowe obowiązki. Czasami coś doradzę, okazjonalnie się gdzieś wypowiem. Mnóstwo czasu zajmuje mi wykonywanie zadań zalecanych przez lekarzy i rehabilitantów. Wszystko to wymaga mnóstwa czasu - mówił wówczas Ziobro.

W najnowszej rozmowie z kanałem pt. "PRZEkanał" na YouTube o szansach na powrót do krajowej polityk Ziobry został zapytany właśnie europoseł Jaki. Okazuje się, że jest on dużym optymistą w tej kwestii. Dopytywany o to, jak ocenia takowe szanse, odparł zdecydowanie i stanowczo:

- Uważam, że są duże. Dlatego że jest silnym człowiekiem

