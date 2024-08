Brat Ziobry zarobił w Pekao 4,6 mln. Oto wyniki raportu w Grupie PZU

Sponsorowali wydarzenia związane z piS?

Raport to kolejny kolejny rozdział w historii o rządach PiS i zarzutach dotyczących wykorzystywania państwowych funduszy do partyjnych celów. Z audytu ma wynikać, że najbardziej rażące przypadki nadużyć miały mieć miejsc w banku Pekao, który należy do grupy PZU. -Sponsorował (finansował) podmioty, inicjatywy i wydarzenia, które były związane z PiS, łącznie przeznaczył na to 23 mln zł – napisano w dokumencie. Z bardzo licznej, bo aż 18 osobowej grupy doradców zarządu tego banku najwięcej zarobił brat prezesa Suwerennej Polski. Witold Kornicki (przyjął nazwisko panieńskie matki) miał zainkasować 4,6 mln złotych. Według dziennikarzy TVP audyt ma wskazywać też na nieprawidłowości w kolejnych spółkach grupy, takich jak Link 4, czy Alior Bank.

Pół miliarda złotych szkody

Wspólnym mianownikiem wielu bardzo kosztownych decyzji miało być maksymalizowanie wyborczego wyniku Prawa i Sprawiedliwości. - W tym podejmowanie działań, jak się wydaje, nakierowanych na wyprowadzenie środków pieniężnych PZU/PZUZ, tak, by w przypadku przegranych przez tę formację wyborów parlamentarnych środowisko Prawa i Sprawiedliwości miało pieniądze na dalsze działanie – donoszą autorzy raportu. Łącznie szkody majątkowe w całej Grupie PZU wyliczono na 500 milionów złotych.

