Czy w Wigilię będzie niedziela handlowa? Szymon Hołownia odpowiada, co z handlem 24 grudnia

Zmiana w rządzie Tuska. Kobosko rezygnuje, kto go zastąpi?

Korwin-Mikke boleśnie szczery. Mówi o potrzebie ustawienia Mentzena i nazywa go swoim politycznym dzieckiem

Handlowa niedziela 24 grudnia

O tym, które niedziele mogą być handlowe decyduje zapis w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Aktualnie zakłada ona, że sklepy będą czynne 24 grudnia, o czym zdecydował dawno temu rząd i parlament. Odchodzący wkrótce rząd premiera Mateusza Morawieckiego (55 l.) przygotował jednak nowelizację ustawy, aby w Wigilię sklepy były zamknięte. W zamian otwarte będą 10 grudnia. Co o tym sądzi murowany kandydat na ministra finansów? - Wielu Polaków robi zakupy często na ostatnią minutę. Jeśli 24 grudnia sklepy będą zamknięte, to dla wielu polskich rodzin będzie to problem – stwierdził Andrzej Domański w Radiu Zet.

Afera w Sejmie już na samym początku! Szymon Hołownia jest nieugięty

Deklaracja marszałka Sejmu

Rządowy projekt nowelizacji ustawy trafił już do Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia (47 l.) obiecuje, że szybko trafi pod obrady. - Ustawa jest pilna w tym sensie, że 24 grudnia nie poczeka, więc nadamy jej numer druku i trafi do obiegu z pamięcią o tym, że trzeba to zrobić w miarę szybko – powiedział Hołownia. Ocenił także, że terminy handlowych niedziel były znane od dawna, więc można było wcześniej zgłosić poprawkę.

