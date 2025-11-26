Czy Tusk powinien konsultować ustawy z Nawrockim? Wyniki tego sondażu na pewno nie ucieszą premiera

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-26 16:30

60 procent ankietowanych chce żeby rząd swoje pomysły pokazywał najpierw prezydentowi, a dopiero później wysyłał je do Sejmu. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu". - W tej grupie są nie tylko zwolennicy PiS i prezydenta, ale też pragmatyczni wyborcy drugiej strony, którzy chcą zmian - uważa prof. Olgierd Annusewicz (49 l.).

Tusk zabiera Kancelarii Prezydenta. Miliony od Nawrockiego trafią do służb specjalnych

i

Autor: Adrianna Stawska-Ostaszewska Prezydent Karol Nawrocki (po lewej) w granatowym garniturze z białą koszulą i czerwonym krawatem, obok premier Donald Tusk (po prawej) w granatowym garniturze z krawatem w kropki, wskazujący palcem. Obaj politycy reprezentują odmienne wizje obniżania rachunków za prąd, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • 60% ankietowanych uważa, że rząd powinien konsultować ustawy z prezydentem przed skierowaniem ich do Sejmu.
  • Napięte relacje między rządem a prezydentem oraz liczne weta Karola Nawrockiego mogą wpływać na tę opinię.
  • Dlaczego Polacy chcą współpracy i co to oznacza dla przyszłości ustaw?

To pragmatyczni wyborcy

Relacje Karola Nawrockiego (42 l.) i rządu z Donaldem Tuskiem (68 l.) na czele są bardziej niż napięte. Prezydent w ciągu stu dni zawetował 19 ustaw, tyle ile Andrzej Duda (53 l.) przez 10 lat. Możliwe, że właśnie te liczby wpłynęły na ankietowanych, których aż 60 procent chce, żeby premier konsultował swoje legislacyjne plany z głową państwa. Przeciwnego zdania jest 30 procent, a pozostali nie mają w tej sprawie wyrobionej opinii. Zdaniem profesora Olgierda Annusewicza w tej pierwszej grupie są nie tylko sympatycy Karola Nawrockiego, ale też wyborcy, których można nazwać pragmatycznymi . -Rozumieją, że podpis głowy państwa jest niezbędny by każda ustawa weszła w życie bo Sejm nie ma większości by odrzucić weto. Ci ludzie chcieliby po prostu zmian i efektywnego rządzenia niezależnie od kłótni na szczytach władzy – mówi politolog z UW.

Prezydent wcześniej apelował o konsultacje

Pod koniec sierpnia prezydent Nawrocki mówił, że decyzja prezydenta Polski „w polskim systemie konstytucyjno-prawnym, w polskim systemie demokratycznym, jest jednym z podmiotów funkcjonowania porządku ustawowego w Polsce”, niezależnie od tego czy jest to weto, czy akceptacja ustawy.

Prezydent zachęcał „większość parlamentarną i polski rząd”, do tego, aby „kształt ustaw proponowanych prezydentowi Polski konsultować już na etapie prac parlamentarnych”. Jak dodał, przy dobrej współpracy, przy zaangażowaniu ministrów, z całą pewnością doprowadzi to do sytuacji, w której wet będzie mniej.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15-17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.

M.DWORCZYK: NIE POWINNIŚMY FINANSOWO POMAGAĆ UKRAINIE
QUIZ. Wybory prezydenckie w Polsce. Co o nich wiesz? Pytania mogą Cię zaskoczyć
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij: Zwycięzca tegorocznych wyborów prezydenckich zostanie ... prezydentem w historii III RP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK
SONDAŻ SE