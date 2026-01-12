Prokuratura zadecydowała ws. śmierci Andrzeja Leppera po przesłuchaniu Kaczyńskiego. Co dalej?

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmawia wznowienia śledztwa w sprawie śmierci Andrzeja Leppera, pomimo nowych zeznań.

Jarosław Kaczyński publicznie sugerował, że Lepper "został zamordowany", co doprowadziło do jego przesłuchania.

Czy zeznania prezesa PiS ujawniły nowe dowody? Przeczytaj, dlaczego prokuratura podtrzymała decyzję o umorzeniu.

Poznaj kulisy śledztwa i dowiedz się, co naprawdę stało za decyzją prokuratury w sprawie tajemniczej śmierci Andrzeja Leppera.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, wyjaśnił, że przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego odbyło się na podstawie artykułu umożliwiającego gromadzenie dowodów nawet w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania.

- Analiza zeznań świadka nie doprowadziła do podjęcia decyzji o podjęciu umorzonego prawomocnie śledztwa. Czynności ze świadkiem miały związek z jego publicznymi wypowiedziami z listopada 2025 roku odnoszącymi się do przyczyn śmierci Andrzeja Leppera - oświadczył prok. Skiba.

Wypowiedzi Kaczyńskiego o śmierci Leppera

W listopadzie ubiegłego roku, podczas spotkania z mieszkańcami Kwidzyna, prezes PiS poruszył temat śmierci Andrzeja Leppera.

- Jeżeli ktoś mówi, że ja doprowadziłem do śmierci Leppera, a nawet tego, że Zbigniew Ziobro jest poważnie chory [...], to później zaczną mówić, że jestem gangsterem. Na to nie zareagowałem, bo to było komiczne, jak mogłem do tego doprowadzić Leppera czy Ziobrę - stwierdził wówczas Jarosław Kaczyński. - Według niego Andrzej Lepper został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy - dodał.

Jarosław Kaczyński również zakwestionował ustalenia prokuratury dotyczące samobójstwa.

- Ówczesny prokurator generalny mnie zapewniał, że na pewno nie został (pozbawiony życia – przyp. red.). [...] Jeżeli on był skłonny do odebrania sobie życia, to ja jestem skoczkiem wzwyż, mistrzem olimpijskim - stwierdził.

Kim był Andrzej Lepper?

Andrzej Lepper był założycielem i liderem Samoobrony, partii politycznej, którą stworzył w 1992 roku i której przewodził aż do śmierci. W 2005 roku Samoobrona weszła w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością oraz Ligą Polskich Rodzin, a Lepper objął stanowisko wicepremiera w rządzie PiS-LPR-Samoobrona.

Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Jego ciało znaleziono w biurze. Prokuratura, po przeprowadzeniu śledztwa, ustaliła, że przyczyną śmierci było samobójstwo, stanowczo odrzucając udział osób trzecich. Ustalenia śledztwa wskazywały, że polityk cierpiał na depresję, której przyczyną były postępowania karne, upadek polityczny, znaczne zadłużenie oraz bankructwo finansowe partii.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszkał Andrzej Lepper:

Sonda Jak oceniasz działalność polityczną Andrzeja Leppera? Wybitna – potrafił reprezentować zwykłych ludzi i walczyć o ich interesy. Dobra – miał swoje wady, ale wniósł dużo do polskiej polityki. Neutralna – był barwną postacią, ale nie miał dużego wpływu na moje życie. Negatywna – wzbudzał kontrowersje i nie zawsze działał dla dobra kraju.