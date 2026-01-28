Czy Szymon Hołownia powinien odejść, czy pozostać w polityce? Opinia ankietowanych jest jednoznaczna

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-01-28 9:15

Szymon Hołownia (50 l.) wywołał zamieszanie, deklarując, że nie chce być dłużej szefem Polski 2050, a później stwierdzając, że jednak chciałby nim być. Pojawiają się głosy, że polityka nie jest dla niego. Co sądzą o tym Polacy? Według sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu”, zdecydowana większość z nas (73 proc.) uważa, że Hołownia powinien odejść z polityki.

Szymon Hołownia

i

Autor: AKPA
  • Zamieszanie wokół decyzji Szymona Hołowni, który najpierw zapowiedział odejście z funkcji przewodniczącego Polski 2050, a następnie ogłosił, że jednak chce ją utrzymać.
  • Trwająca dogrywka o przywództwo w Polsce 2050 między dwiema ministrami: Katarzyną Pełczyńską‑Nałęcz i Pauliną Hennig‑Kloską, z ponowną II turą zaplanowaną online na 31 stycznia.
  • Wyniki sondażu Pollster, z którego wynika, że 73 proc. badanych uważa, iż Hołownia powinien odejść z polityki, co pokazuje kryzys wizerunkowy lidera i jego wpływ na partię.

Polska 2050 wybierze przewodniczącą

Chęć utrzymania funkcji przewodniczącego partii Szymon Hołownia ogłosił po nieudanej, bo nierozstrzygniętej drugiej turze wyborów nowego lidera. Przypomnijmy: O fotel szefa Polski 2050 nadal rywalizują Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz (56 l.), minister funduszy i polityki regionalnej, oraz Paulina Hennig‑Kloska (48 l.), minister klimatu i środowiska. W powtórzonej drugiej turze zmierzą się więc obecna pierwsza wiceprzewodnicząca ugrupowania Pełczyńska‑Nałęcz), oraz jedna z jego wiceprzewodniczących (Hennig‑Kloska). Krajowe władze Polski 2050 zdecydowały, że ponowne głosowanie odbędzie się w sobotę 31 stycznia w godzinach 16–22, w formule online. Tym razem zmieniono dostawcę systemu informatycznego, z którego skorzysta ponad 800 uprawnionych członków, ponieważ wcześniejsze problemy techniczne były powodem unieważnienia poprzedniej tury.

Prof. Antoni Dudek przepowiada przyszłość Polski 2050. Nie jest różowo!

Czy Hołownia powinien zostać w polityce?

W związku z niezdecydowaniem Hołowni pojawiają się jednak głosy, że może powinien odejść z polityki, zważywszy, że jego zachowanie nie służy partii ani rządowej koalicji. Sondaż Instytutu Badań Pollster wykazał, że zdecydowana większość badanych — 73 proc. — uważa, że dalsza obecność założyciela Polski 2050 na scenie politycznej nie jest pożądana. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów. W grupie opowiadającej się za odejściem Hołowni 43 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 30 proc. — „raczej tak”. Z kolei wśród osób uważających, że nie powinien rezygnować, 19 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 8 proc. — „zdecydowanie nie”. W wynikach tych uwzględniono wyłącznie odpowiedzi osób zdecydowanych.

Badanie wykonano w dniach 26-27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków.

Polityka SE Google News
Szymon Hołownia na ostatnim posiedzeniu jako marszałek
11 zdjęć
TRUMP TO SZKOLNY ŁOBUZ. Ma za sobą grupę KLAKIERÓW I PRZYTAKIWACZY. Krupa MOCNO o prezydencie USA.
Sonda
Czy twoim zdaniem Polska 2050 przetrwa czy się rozpadnie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA 2050
SZYMON HOŁOWNIA