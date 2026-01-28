Czy Szymon Hołownia powinien odejść, czy pozostać w polityce? Opinia ankietowanych jest jednoznaczna

Zamieszanie wokół decyzji Szymona Hołowni, który najpierw zapowiedział odejście z funkcji przewodniczącego Polski 2050, a następnie ogłosił, że jednak chce ją utrzymać.

Trwająca dogrywka o przywództwo w Polsce 2050 między dwiema ministrami: Katarzyną Pełczyńską‑Nałęcz i Pauliną Hennig‑Kloską, z ponowną II turą zaplanowaną online na 31 stycznia.

Wyniki sondażu Pollster, z którego wynika, że 73 proc. badanych uważa, iż Hołownia powinien odejść z polityki, co pokazuje kryzys wizerunkowy lidera i jego wpływ na partię.

Polska 2050 wybierze przewodniczącą

Chęć utrzymania funkcji przewodniczącego partii Szymon Hołownia ogłosił po nieudanej, bo nierozstrzygniętej drugiej turze wyborów nowego lidera. Przypomnijmy: O fotel szefa Polski 2050 nadal rywalizują Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz (56 l.), minister funduszy i polityki regionalnej, oraz Paulina Hennig‑Kloska (48 l.), minister klimatu i środowiska. W powtórzonej drugiej turze zmierzą się więc obecna pierwsza wiceprzewodnicząca ugrupowania Pełczyńska‑Nałęcz), oraz jedna z jego wiceprzewodniczących (Hennig‑Kloska). Krajowe władze Polski 2050 zdecydowały, że ponowne głosowanie odbędzie się w sobotę 31 stycznia w godzinach 16–22, w formule online. Tym razem zmieniono dostawcę systemu informatycznego, z którego skorzysta ponad 800 uprawnionych członków, ponieważ wcześniejsze problemy techniczne były powodem unieważnienia poprzedniej tury.

Prof. Antoni Dudek przepowiada przyszłość Polski 2050. Nie jest różowo!

Czy Hołownia powinien zostać w polityce?

W związku z niezdecydowaniem Hołowni pojawiają się jednak głosy, że może powinien odejść z polityki, zważywszy, że jego zachowanie nie służy partii ani rządowej koalicji. Sondaż Instytutu Badań Pollster wykazał, że zdecydowana większość badanych — 73 proc. — uważa, że dalsza obecność założyciela Polski 2050 na scenie politycznej nie jest pożądana. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów. W grupie opowiadającej się za odejściem Hołowni 43 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 30 proc. — „raczej tak”. Z kolei wśród osób uważających, że nie powinien rezygnować, 19 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 8 proc. — „zdecydowanie nie”. W wynikach tych uwzględniono wyłącznie odpowiedzi osób zdecydowanych.

Badanie wykonano w dniach 26-27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków.

