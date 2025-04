Czy śmierć Barbary Skrzypek wpłynie na wynik wyborów? Jednoznaczna opinia Polaków

Zandberg apeluje do Dudy o weto: Prywatyzacja zdrowia zagrożeniem dla Polaków!

„Bardzo lubię jak Magda mówi po hiszpańsku!" Mąż Magdaleny Biejat zdradza, co myśli o kandydaturze żony na prezydenta Polski

Upolityczniona śmierć

Śp. Barbara Skrzypek doznała rozległego zawału serca, co wykazała sekcja zwłok kobiety. Do jej śmierci doszło trzy dni po przesłuchaniu przez prok. Ewę Skrzypek i dwóch mecenasów – współpracowników posła KO Romana Giertycha. Skrzypek była przesłuchiwana - w charakterze świadka - w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji – budowy dwóch wieżowców. Jeden z adwokatów, Jacek Dubois przekazał opinii publicznej, że przesłuchanie przebiegło spokojnie, a świadek chętnie odpowiadała na pytania. W przesłuchaniu nie wziął udziału pełnomocnik Barbary Skrzypek, ponieważ nie zgodziła się na to prokurator Wrzosek.

Te okoliczności sprawiły, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżył rządzących o śmierć swojej byłej pracownicy. Oskarżenia eskalowały na tyle, że polityk nazwał Romana Giertycha „sadystą” i „mordercą”. Z kolei prokuratura wszczęła śledztwo, aby sprawdzić, czy ktoś nie przyczynił się do śmierci byłej współpracownicy Kaczyńskiego.

Tajemnice Barbary Skrzypek. Mało znane fakty o najbliższej współpracowniczce Jarosława Kaczyńskiego

Zdarzenie obojętne dla wyborów?

Wszystko to dzieje się w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi. Instytut Badań Pollster zapytał w imieniu „Super Expressu” Polaków, czy śmierć Barbary Skrzypek może wpłynąć na wynik wyborów. Okazuje się, że zdecydowana większość badanych (74 proc. - bez niezdecydowanych) odpowiedziała przecząco. Z kolei przekonanych, że ta sprawa może wpłynąć na wybory, jest 26 proc. ankietowanych.

Badanie zostało wykonano w dniach 31 marca i 1 kwietnia na próbie 1007 dorosłych Polaków.

Pogrzeb Barbary Skrzypek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.