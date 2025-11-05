Przewodnicząc klubu Lewicy zapewnia: "Pieniądze na służbę zdrowia muszą się znaleźć"

Jacek Prusinowski
2025-11-05 10:50

Anna Maria Żukowska pytana o problemy w służbie zdrowia podkreśla, że rząd musi znaleźć kolejne środki na ten cel. - Gdzieś te rezerwy na pewno są, Wiem, że na przykład MON nie był w stanie wydać wszystkich środków, które zostały mu na ten rok w budżecie zapisane. Wiadomo, że do końca roku się ich nie wyda - wprost sugeruje przewodnicząca klubu Lewicy w programie "Sedno Sprawy"

A.M.ŻUKOWSKA: PIENIĄDZE NA SŁUŻBĘ ZDROWIA MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ
