Czy Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak pójdą własnymi drogami? Nowy sondaż pokazuje podział opinii

Większość Polaków nie potrafi jednoznacznie ocenić przyszłości relacji Mentzena i Bosaka.

Sympatycy Konfederacji są znacznie bardziej przekonani o jedności swoich liderów.

Pytania o trwałość koalicji wynikają z faktu, że Konfederacja jest sojuszem dwóch odmiennych nurtów ideologicznych i programowych

Pytanie o przyszłość relacji pomiędzy dwoma głównymi twarzami Konfederacji: prezesem Nowej Nadziei Sławomirem Mentzenem oraz współprzewodniczącym Ruchu Narodowego Krzysztofem Bosakiem budzi rosnące zainteresowanie w kontekście zbliżających się wyzwań politycznych. Instytut Badań Pollster zapytał Polaków: „Czy drogi Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka rozejdą się przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku?”.

Wśród ogółu ankietowanych największą grupę stanowią osoby, które nie potrafią jednoznacznie ocenić przyszłości liderów Konfederacji. Odpowiedź „Nie wiem / trudno powiedzieć” wskazało 43 proc. respondentów. 27 proc. Polaków uważa, że politycy się rozstaną, z kolei 30 proc. jest przeciwnego zdania.

Po odrzuceniu głosów niezdecydowanych opinie rozkładają się niemal po równo: 48% badanych prognozuje rozłam, natomiast 52 proc. spodziewa się utrzymania współpracy.

Co myślą wyborcy Konfederacji?

Zdecydowanie bardziej jednomyślni w ocenie sytuacji są wyborcy Konfederacji. W tej grupie odsetek osób niezdecydowanych wynosi zaledwie 18 proc.

Większość sympatyków formacji wierzy w jedność swoich liderów. 63 proc. uważa, że Mentzen i Bosak nie rozdzielą swoich dróg. Przeciwnego zdania jest jedynie 19 proc. wyborców ugrupowania.

W przeliczeniu na głosy zdecydowane aż 76 proc. wyborców Konfederacji prognozuje dalszą wspólną drogę obu polityków, podczas gdy na rozłam wskazuje 24 proc. z nich.

Tło relacji Mentzena i Bosaka

Konfederacja Wolność i Niepodległość od początku swojego istnienia opiera się na koalicji środowisk wolnościowych oraz narodowych. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak reprezentują dwa odmienne nurty programowe i różne style uprawiania polityki. Mentzen skupia się głównie na postulatach wolnorynkowych i podatkowych, z kolei Bosak kładzie nacisk na kwestie tożsamościowe, narodowe i społeczno-konserwatywne.

Mimo występujących różnic programowych i osobistych ambicji, duet ten do tej pory skutecznie utrzymywał spójność formacji, tworząc stabilny trzon kierownictwa ugrupowania. Pytania o trwałość tej koalicji powracają jednak regularnie przy okazji dyskusji o strategii na nadchodzące kampanie wyborcze oraz wyznaczaniu kandydatów w kluczowych wyścigach politycznych.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen:

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QUIZ. Sławomir Mentzen. Co wiesz o polityku Konfederacji? Życie, kariera, poglądy, ciekawostki Pytanie 1 z 10 20 listopada (być może już jako prezydent Polski) Sławomir Mentzen będzie obchodzić urodziny. Wiesz które? 39 41 43 Następne pytanie