Czy Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak pójdą własnymi drogami? Nowy sondaż pokazuje podział opinii

- Większość Polaków nie potrafi jednoznacznie ocenić przyszłości relacji Mentzena i Bosaka.
- Sympatycy Konfederacji są znacznie bardziej przekonani o jedności swoich liderów.
- Pytania o trwałość koalicji wynikają z faktu, że Konfederacja jest sojuszem dwóch odmiennych nurtów ideologicznych i programowych
Pytanie o przyszłość relacji pomiędzy dwoma głównymi twarzami Konfederacji: prezesem Nowej Nadziei Sławomirem Mentzenem oraz współprzewodniczącym Ruchu Narodowego Krzysztofem Bosakiem budzi rosnące zainteresowanie w kontekście zbliżających się wyzwań politycznych. Instytut Badań Pollster zapytał Polaków: „Czy drogi Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka rozejdą się przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku?”.
Wśród ogółu ankietowanych największą grupę stanowią osoby, które nie potrafią jednoznacznie ocenić przyszłości liderów Konfederacji. Odpowiedź „Nie wiem / trudno powiedzieć” wskazało 43 proc. respondentów. 27 proc. Polaków uważa, że politycy się rozstaną, z kolei 30 proc. jest przeciwnego zdania.
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Po odrzuceniu głosów niezdecydowanych opinie rozkładają się niemal po równo: 48% badanych prognozuje rozłam, natomiast 52 proc. spodziewa się utrzymania współpracy.
Co myślą wyborcy Konfederacji?
Zdecydowanie bardziej jednomyślni w ocenie sytuacji są wyborcy Konfederacji. W tej grupie odsetek osób niezdecydowanych wynosi zaledwie 18 proc.
Większość sympatyków formacji wierzy w jedność swoich liderów. 63 proc. uważa, że Mentzen i Bosak nie rozdzielą swoich dróg. Przeciwnego zdania jest jedynie 19 proc. wyborców ugrupowania.
W przeliczeniu na głosy zdecydowane aż 76 proc. wyborców Konfederacji prognozuje dalszą wspólną drogę obu polityków, podczas gdy na rozłam wskazuje 24 proc. z nich.
Tło relacji Mentzena i Bosaka
Konfederacja Wolność i Niepodległość od początku swojego istnienia opiera się na koalicji środowisk wolnościowych oraz narodowych. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak reprezentują dwa odmienne nurty programowe i różne style uprawiania polityki. Mentzen skupia się głównie na postulatach wolnorynkowych i podatkowych, z kolei Bosak kładzie nacisk na kwestie tożsamościowe, narodowe i społeczno-konserwatywne.
Mimo występujących różnic programowych i osobistych ambicji, duet ten do tej pory skutecznie utrzymywał spójność formacji, tworząc stabilny trzon kierownictwa ugrupowania. Pytania o trwałość tej koalicji powracają jednak regularnie przy okazji dyskusji o strategii na nadchodzące kampanie wyborcze oraz wyznaczaniu kandydatów w kluczowych wyścigach politycznych.
W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen: