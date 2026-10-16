Szybko usunięto to nagranie z Karolem Nawrockim! Jednak w sieci nic nie ginie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-16 16:43

Nietypowa sytuacja miała miejsce w czwartek na profilu Kancelarii Prezydenta, gdzie początkowo opublikowano nagranie oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego, zawierające nieoczekiwany fragment. Film, w którym prezydent apelował o powtórzenie części wypowiedzi, został szybko usunięty i zastąpiony nową, edytowaną wersją.

Uśmiechnięty Karol Nawrocki robi sobie selfie smartfonem w tłumie ludzi. O nagraniu polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • Kancelaria Prezydenta początkowo opublikowała nagranie oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego, które zawierało nieedytowany fragment z prośbą o powtórzenie wypowiedzi.
  • Pierwotne nagranie zostało szybko usunięte i zastąpione nową, skorygowaną wersją, z której usunięto wspomnianą wpadkę techniczną.
  • W oświadczeniu prezydent Nawrocki informował o podpisaniu ośmiu ustaw, zawetowaniu trzech oraz krytykował rząd.

W czwartek 15 października na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych udostępniono 17-minutowe nagranie oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego. W swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki odniósł się do bieżącej sytuacji politycznej, informując o podpisaniu ośmiu ustaw oraz zawetowaniu trzech innych. Część oświadczenia poświęcona była również krytyce działań obecnego rządu.

Incydent podczas nagrania

Niedługo po publikacji, pierwotne nagranie zostało usunięte z platformy Kancelarii Prezydenta. W jego miejsce, po krótkim czasie, pojawiła się nowa, nieco krótsza wersja. Powodem tej zmiany była obecność w pierwszym filmie fragmentu, który nie był przeznaczony do emisji. W usuniętym materiale prezydent Nawrocki, w trakcie swojej wypowiedzi, przerwał ją, prosząc o powtórzenie.

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- Drodzy państwo, składałem przysięgę na wierność konstytucji i dziś szczególnie rządzącym przypominam... - powiedział, po czym przerwał. - Jeszcze raz, nie wszedłem - mówił.

Po krótkiej przerwie Nawrocki mówi "go", dając operatorowi sygnał, i kontynuuje przemówienie.

Reakcja i korekta

W nowo opublikowanej wersji oświadczenia, wspomniany fragment z prośbą o powtórzenie wypowiedzi został usunięty w procesie montażu. Ostateczna wersja nagrania prezentuje płynną kontynuację przemówienia prezydenta, bez widocznych przerw czy poprawek.

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KAROL NAWROCKI