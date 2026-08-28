Czy prezydent Nawrocki właściwie reprezentuje nas na świecie? Wynik sondażu jest jednoznaczny

Prezydent Karol Nawrocki jest aktywny na arenie międzynarodowej, utrzymuje dobre relacje z Donaldem Trumpem i prowadzi coraz twardszą politykę wobec Ukrainy.

Większość badanych w sondażu Pollstera uważa, że dobrze reprezentuje Polskę za granicą, choć opinie są mocno podzielone politycznie.

Politolog podkreśla, że Nawrocki prowadzi bardziej ofensywną dyplomację niż jego poprzednik, ale sama sprawczość prezydenta nie została w tych badaniach oceniona.

Sondaż dotyczący działalności prezydenta RP

Najlepsze relacje prezydent Nawrocki ma z prezydentem USA Donaldem Trumpem (80 l.). Z politykami europejskimi spotyka się rzadziej, ale ich nie unika. W ostatnich miesiącach prezydent prowadzi też wyraźnie twardszą politykę wobec Ukrainy, akcentując konieczność „równowagi interesów” i częściej podkreślając, że Polska nie może ponosić jednostronnych kosztów wsparcia. Jego stanowisko budzi emocje, ale wpisuje się w bardziej asertywny styl dyplomacji, który Nawrocki prezentuje od początku kadencji.

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Na pytanie Instytutu Badań Pollster o to, jak Nawrocki reprezentuje nasz kraj na świecie, 56 proc. badanych odpowiedziało „dobrze”, a 44 proc. – „źle”.

Ogólna ocena oraz skuteczność

– To kolejny sondaż, w którym widać wyraźny, utrwalony podział opinii, zgodny z preferencjami politycznymi ankietowanych — pewne sympatie i antypatie wobec prezydenta Nawrockiego są tu bardzo czytelne. Jednocześnie w tych wynikach znajduje się także głos osób patrzących na działalność głowy państwa bardziej neutralnie – komentuje dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW. – Co do zasady Karol Nawrocki, w porównaniu choćby z Andrzejem Dudą, prowadzi bardziej ofensywną politykę zagraniczną. Jego aktywność — z perspektywy ogólnego odbioru — może być postrzegana pozytywnie. W dyplomacji liczy się bowiem obecność w najważniejszych stolicach i spotkania z kluczowymi liderami. Nie oceniono tu jednak sprawczości prezydenta, bo to zupełnie inna kwestia - dodaje ekspert.

Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.

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