Czy prezydent Nawrocki właściwie reprezentuje nas na świecie? Wynik sondażu jest jednoznaczny

- Prezydent Karol Nawrocki jest aktywny na arenie międzynarodowej, utrzymuje dobre relacje z Donaldem Trumpem i prowadzi coraz twardszą politykę wobec Ukrainy.
- Większość badanych w sondażu Pollstera uważa, że dobrze reprezentuje Polskę za granicą, choć opinie są mocno podzielone politycznie.
- Politolog podkreśla, że Nawrocki prowadzi bardziej ofensywną dyplomację niż jego poprzednik, ale sama sprawczość prezydenta nie została w tych badaniach oceniona.
Sondaż dotyczący działalności prezydenta RP
Najlepsze relacje prezydent Nawrocki ma z prezydentem USA Donaldem Trumpem (80 l.). Z politykami europejskimi spotyka się rzadziej, ale ich nie unika. W ostatnich miesiącach prezydent prowadzi też wyraźnie twardszą politykę wobec Ukrainy, akcentując konieczność „równowagi interesów” i częściej podkreślając, że Polska nie może ponosić jednostronnych kosztów wsparcia. Jego stanowisko budzi emocje, ale wpisuje się w bardziej asertywny styl dyplomacji, który Nawrocki prezentuje od początku kadencji.
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Na pytanie Instytutu Badań Pollster o to, jak Nawrocki reprezentuje nasz kraj na świecie, 56 proc. badanych odpowiedziało „dobrze”, a 44 proc. – „źle”.
Ogólna ocena oraz skuteczność
– To kolejny sondaż, w którym widać wyraźny, utrwalony podział opinii, zgodny z preferencjami politycznymi ankietowanych — pewne sympatie i antypatie wobec prezydenta Nawrockiego są tu bardzo czytelne. Jednocześnie w tych wynikach znajduje się także głos osób patrzących na działalność głowy państwa bardziej neutralnie – komentuje dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW. – Co do zasady Karol Nawrocki, w porównaniu choćby z Andrzejem Dudą, prowadzi bardziej ofensywną politykę zagraniczną. Jego aktywność — z perspektywy ogólnego odbioru — może być postrzegana pozytywnie. W dyplomacji liczy się bowiem obecność w najważniejszych stolicach i spotkania z kluczowymi liderami. Nie oceniono tu jednak sprawczości prezydenta, bo to zupełnie inna kwestia - dodaje ekspert.
Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.