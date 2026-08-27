Wspólna lista KO, Lewicy i koalicjantów? Czarzasty niczego nie wyklucza

– Polityk nie powinien wykluczać żadnych decyzji. Warianty, o których rozmawialiśmy, było ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, bez wskazywania na jakiś wariant dominujący. Dobrze, że się robi symulacje, dobrze, że się analizuje sytuację polityczną. […] Ale bez względu na to, jaki będzie to wariant, to na ten wariant muszą się zgodzić wszystkie formacje, które w tej chwili tworzą Koalicję 15 października, w tym moja – wskazał.

Jak zaznaczył, ostateczna decyzja w przypadku Lewicy będzie należała do władz ugrupowania.

– Ja mam swoje władze. […] To oni przy moim udziale oczywiście będą podejmowali decyzję – dodał.