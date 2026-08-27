PiS reaguje w sprawie Zondacrypto. Chce rozszerzenia śledztwa o „wszystkich pokrzywdzonych”

Politycy PiS złożyli pismo do prokuratury, domagając się rozszerzenia śledztwa dotyczącego giełdy Zondacrypto, wskazując na wybiórcze podejście do sprawy.

Żądają uwzględnienia wielu podmiotów, w tym TV Republiki i WOŚP, jako pokrzywdzonych, jednocześnie podnosząc kwestię działania instytucji państwa.

Sprawdź, dlaczego w tle pojawia się nazwisko Donalda Tuska i jakie zaskakujące dowody PiS chce, by śledczy dokładnie przeanalizowali!

PiS składa pismo ws. Zondacrypto

Posłowie Mariusz Gosek i Paweł Szrot wystąpili w czwartek do prokuratury w imieniu klubu parlamentarnego PiS. Chodzi o śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut Zondacrypto. Politycy chcą, aby postępowanie objęło wszystkie podmioty, które ich zdaniem mogą być pokrzywdzone działalnością giełdy.

Wśród nich wymienili m.in. TV Republikę i jej prezesa Tomasza Sakiewicza, organizatorów i uczestników konferencji CPAC, TVN, podmioty z grupy Warner Bros. Discovery, Polsat, TVP w likwidacji, a także organizacje wspierane przez Zondacrypto, w tym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Gosek podkreślił, że samo świadczenie usług reklamowych na rzecz giełdy nie powinno być traktowane jako dowód powiązania z możliwymi nieprawidłowościami.

– Z punktu widzenia prawnego należy zaznaczyć, że te podmioty są pokrzywdzone działalnością Zondacrypto. To, że świadczyły na rzecz Zondacrypto usługi reklamowe (…), nie oznacza jeszcze, że w jakikolwiek sposób można traktować je w komunikatach w takiej linii, że rzekomo są powiązane z jakąś aferą Zondacrypto. Zarówno TV Republika, CPAC, pan prezes TV Republika, są absolutnie pokrzywdzonymi w tym postępowaniu – mówił Gosek.

PiS zarzuca prokuraturze wybiórcze podejście

Poseł PiS ocenił, że materiał dowodowy w tej sprawie nie powinien być analizowany wybiórczo. Zarzucił też Prokuraturze Krajowej, że jej wcześniejszy komunikat może tworzyć mylący obraz części podmiotów związanych z Zondacrypto.

Według polityków PiS jednym z najważniejszych wątków powinno być również ustalenie, jak w tej sprawie działały instytucje państwa.

Gosek wskazywał, że śledczy powinni ustalić m.in., kiedy służby uzyskały informacje dotyczące Zondacrypto, jaki był zakres tej wiedzy i czy informacje trafiały do premiera, ministra koordynatora służb specjalnych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz policji.

PiS chce również ustalenia, czy po pojawieniu się informacji o możliwych związkach giełdy z rosyjską mafią podjęto działania wobec potencjalnych pokrzywdzonych.

Wątek Donalda Tuska i koszulki Lechii Gdańsk

W piśmie pojawia się także nazwisko Donalda Tuska. Politycy PiS chcą wyjaśnienia okoliczności związanych z pamiątkową koszulką Lechii Gdańsk, którą premier otrzymał od akademii klubu. Na koszulce, poza podpisami piłkarzy, znajdowała się reklama Zondacrypto.

– Z punktu widzenia prawnego należy zaznaczyć, że te podmioty są pokrzywdzone działalnością Zondacrypto. To, że świadczyły na rzecz Zondacrypto usługi reklamowe (…), nie oznacza jeszcze, że w jakikolwiek sposób można traktować je w komunikatach w takiej linii, że rzekomo są powiązane z jakąś aferą Zondacrypto. Zarówno TV Republika, CPAC, pan prezes TV Republika, są absolutnie pokrzywdzonymi w tym postępowaniu – mówił Gosek.

PiS zarzuca prokuraturze wybiórcze podejście

Poseł PiS ocenił, że materiał dowodowy w tej sprawie nie powinien być analizowany wybiórczo. Zarzucił też Prokuraturze Krajowej, że jej wcześniejszy komunikat może tworzyć mylący obraz części podmiotów związanych z Zondacrypto.

Według polityków PiS jednym z najważniejszych wątków powinno być również ustalenie, jak w tej sprawie działały instytucje państwa.

Gosek wskazywał, że śledczy powinni ustalić m.in., kiedy służby uzyskały informacje dotyczące Zondacrypto, jaki był zakres tej wiedzy i czy informacje trafiały do premiera, ministra koordynatora służb specjalnych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz policji.

PiS chce również ustalenia, czy po pojawieniu się informacji o możliwych związkach giełdy z rosyjską mafią podjęto działania wobec potencjalnych pokrzywdzonych.

Wątek Donalda Tuska i koszulki Lechii Gdańsk

W piśmie pojawia się także nazwisko Donalda Tuska. Politycy PiS chcą wyjaśnienia okoliczności związanych z pamiątkową koszulką Lechii Gdańsk, którą premier otrzymał od akademii klubu. Na koszulce, poza podpisami piłkarzy, znajdowała się reklama Zondacrypto.

– Wnosimy o potraktowanie niniejszego pisma jako uzupełnienia postępowania, o jakim mowa w komunikacie Prokuratury Krajowej z dnia 25 sierpnia, oraz o wskazanie okoliczności z zakresem prowadzonego postępowania – tłumaczył Gosek.

Śledztwo ws. Zondacrypto trwa od kwietnia

Postępowanie dotyczące Zondacrypto zostało wszczęte 17 kwietnia przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Śledczy badają sprawę pod kątem oszustw znacznej wartości oraz prania pieniędzy.

Do organów ścigania wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. 3 sierpnia śledztwo połączono z postępowaniem dotyczącym zaginięcia w 2022 roku Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. Obecnie całość prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

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