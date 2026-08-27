Specjalne upamiętnienie Łukasza Litewki. Jest zgoda radnych, rodzina poparła pomysł

Park imienia Łukasza LitewkiŁukasz Litewka zostanie patronem parku powstającego przy ul. Białostockiej w Sosnowcu. Decyzję w czwartek podjęła Rada Miejska.

O wyniku głosowania poinformował prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

„Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku przy ul. Białostockiej. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni poparli projekt uchwały w tej sprawie” – przekazał na Facebooku.

Jak zaznaczył, inicjatywa nie została podjęta bez konsultacji z najbliższymi zmarłego posła.

„Warto w tym miejscu podkreślić, że inicjatywa była konsultowana z rodziną Łukasza. W tej sprawie spotkałem się z jego rodzicami, którzy poparli ten pomysł” – napisał Chęciński.

Rodzina chce kontynuować jego działalność

To kolejna inicjatywa mająca upamiętnić działalność Łukasza Litewki. W lipcu jego rodzina i współpracownicy poinformowali o powołaniu fundacji jego imienia. Organizacja ma zabezpieczyć dorobek zmarłego społecznika i kontynuować prowadzone przez niego wcześniej akcje.

„Zrobiliśmy w pewnym sensie krok wstecz - organizacyjnie oraz prawnie zaczynamy od nowa, ale sytuacja nas do tego zmusiła” – tłumaczyli założyciele fundacji.

Bliscy podkreślali przy tym, że nie zamierzają zastępować Litewki ani wypowiadać się w jego imieniu.

Tragiczna śmierć posła

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Według ustaleń prokuratury 57-letni kierowca Mitsubishi zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym prawidłowo na rowerze politykiem. Mimo prowadzonej reanimacji życia posła nie udało się uratować. Kierowca przyznał się do winy. Według śledczych nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego zjechał na przeciwległy pas. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

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OPOWIEŚCI Z CRYPTY NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ