Żurek reaguje na słowa Grzegorza Brauna. Negował zbrodnie w Auschwitz: „To przestępstwo”

Żurek: Braun „po raz kolejny przekroczył granicę prawa”
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w czwartek o działaniach podjętych po wypowiedziach Grzegorza Brauna. Jak przekazał, chodzi o publiczne negowanie zbrodni ludobójstwa oraz funkcjonowania komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau.
– Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau – napisał Żurek na platformie X.
Jest śledztwo ws. „kłamstwa oświęcimskiego”
Żurek podkreślił, że sprawą zajęła się Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.
– Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy pomordowanych ofiar to nie „odmienna opinia” - to przestępstwo – napisał minister.
Jak dodał, prokurator wszczął śledztwo z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
– Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie podjął natychmiastowe działania i wszczął śledztwo z art. 55 ustawy o IPN (kłamstwo oświęcimskie) – przekazał Waldemar Żurek.