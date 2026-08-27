Żurek reaguje na słowa Grzegorza Brauna. Negował zbrodnie w Auschwitz: „To przestępstwo”

Żurek: Braun „po raz kolejny przekroczył granicę prawa”

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w czwartek o działaniach podjętych po wypowiedziach Grzegorza Brauna. Jak przekazał, chodzi o publiczne negowanie zbrodni ludobójstwa oraz funkcjonowania komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau.

– Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau – napisał Żurek na platformie X.

Jest śledztwo ws. „kłamstwa oświęcimskiego”

Żurek podkreślił, że sprawą zajęła się Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.

– Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy pomordowanych ofiar to nie „odmienna opinia” - to przestępstwo – napisał minister. Jak dodał, prokurator wszczął śledztwo z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. – Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie podjął natychmiastowe działania i wszczął śledztwo z art. 55 ustawy o IPN (kłamstwo oświęcimskie) – przekazał Waldemar Żurek.

Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy pomordowanych ofiar to…— Waldemar Żurek (@w_zurek) August 27, 2026

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