„Jestem gospo... gospodarką?” - zamiast gospodynią. Nowacka zaliczyła wpadkę na Campusie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-27 20:37

Barbara Nowacka zaliczyła językową wpadkę podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Minister edukacji próbowała powiedzieć, że występuje jednocześnie jako gościni i gospodyni wydarzenia. W pewnym momencie padło jednak: „gospodarką?”. Nagranie szybko trafiło do sieci.

Minister Barbara Nowacka w zielonym płaszczu rozmawia przez telefon. O jej wpadce na Campusie pisze SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Barbara Nowacka
  • Minister edukacji Barbara Nowacka zaliczyła językową wpadkę podczas wystąpienia na prestiżowym Campusie Polska Przyszłości, która natychmiast podbiła internet.
  • Próbując opisać swoją rolę, minister zamiast "gospodyni" powiedziała "gospodarką?", wywołując salwy śmiechu i docinki internautów.
  • Sprawdź, jak zareagowała współprowadząca panel i dlaczego to przejęzyczenie błyskawicznie stało się tematem numer jeden w sieci!

Barbara Nowacka pomyliła słowa na scenie

Do zabawnej sytuacji doszło podczas jednego z paneli Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Barbara Nowacka próbowała opisać swoją rolę podczas wydarzenia.

– Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospo... gospodarką? – powiedziała ze sceny.

Na reakcję współprowadzącej nie trzeba było długo czekać. Dziennikarka Agnieszka Wiśniewska podpowiedziała:

– Ministro edukacji narodowej, odmień "gospodyni" przez przypadki – stwierdziła.

Nowacka próbowała wyjaśnić, skąd wzięła się jej językowa zagwozdka.

– No, ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą – odpowiedziała.

Nagranie trafiło do sieci

Fragment wystąpienia szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych. Dziennikarz WP Michał Wróblewski skomentował, że „Campus dla niektórych bywa polem minowym”. Do sprawy odniósł się również były poseł KO, obecnie poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk.

– Robimy nie gadamy – napisał.

Internauci również podchwycili przejęzyczenie minister. Jeden z komentarzy brzmiał: „Polska dwudziestą gospodarką świata. A Nowacka pierwszą gospodarką Campus Polska”.

Campus Polska Przyszłości w Olsztynie

Tegoroczna edycja Campusu Polska Przyszłości odbywa się na terenie Kortowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W programie znalazło się 120 paneli, debat i warsztatów dotyczących m.in. geopolityki, innowacji i bieżących problemów społecznych. Wśród zaproszonych gości są m.in. premier Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk, Nowacka, Szłapka

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BARBARA NOWACKA
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