„Jestem gospo... gospodarką?” - zamiast gospodynią. Nowacka zaliczyła wpadkę na Campusie

- Minister edukacji Barbara Nowacka zaliczyła językową wpadkę podczas wystąpienia na prestiżowym Campusie Polska Przyszłości, która natychmiast podbiła internet.
- Próbując opisać swoją rolę, minister zamiast "gospodyni" powiedziała "gospodarką?", wywołując salwy śmiechu i docinki internautów.
- Sprawdź, jak zareagowała współprowadząca panel i dlaczego to przejęzyczenie błyskawicznie stało się tematem numer jeden w sieci!
Barbara Nowacka pomyliła słowa na scenie
Do zabawnej sytuacji doszło podczas jednego z paneli Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Barbara Nowacka próbowała opisać swoją rolę podczas wydarzenia.
– Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospo... gospodarką? – powiedziała ze sceny.
Na reakcję współprowadzącej nie trzeba było długo czekać. Dziennikarka Agnieszka Wiśniewska podpowiedziała:
– Ministro edukacji narodowej, odmień "gospodyni" przez przypadki – stwierdziła.
Nowacka próbowała wyjaśnić, skąd wzięła się jej językowa zagwozdka.
– No, ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą – odpowiedziała.
Nagranie trafiło do sieci
Fragment wystąpienia szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych. Dziennikarz WP Michał Wróblewski skomentował, że „Campus dla niektórych bywa polem minowym”. Do sprawy odniósł się również były poseł KO, obecnie poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk.
– Robimy nie gadamy – napisał.
Internauci również podchwycili przejęzyczenie minister. Jeden z komentarzy brzmiał: „Polska dwudziestą gospodarką świata. A Nowacka pierwszą gospodarką Campus Polska”.
Campus Polska Przyszłości w Olsztynie
Tegoroczna edycja Campusu Polska Przyszłości odbywa się na terenie Kortowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W programie znalazło się 120 paneli, debat i warsztatów dotyczących m.in. geopolityki, innowacji i bieżących problemów społecznych. Wśród zaproszonych gości są m.in. premier Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Poniżej galeria zdjęć: Tusk, Nowacka, Szłapka