„Jestem gospo... gospodarką?” - zamiast gospodynią. Nowacka zaliczyła wpadkę na Campusie

Minister edukacji Barbara Nowacka zaliczyła językową wpadkę podczas wystąpienia na prestiżowym Campusie Polska Przyszłości, która natychmiast podbiła internet.

Próbując opisać swoją rolę, minister zamiast "gospodyni" powiedziała "gospodarką?", wywołując salwy śmiechu i docinki internautów.

Sprawdź, jak zareagowała współprowadząca panel i dlaczego to przejęzyczenie błyskawicznie stało się tematem numer jeden w sieci!

Barbara Nowacka pomyliła słowa na scenie

Do zabawnej sytuacji doszło podczas jednego z paneli Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Barbara Nowacka próbowała opisać swoją rolę podczas wydarzenia.

– Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospo... gospodarką? – powiedziała ze sceny.

Na reakcję współprowadzącej nie trzeba było długo czekać. Dziennikarka Agnieszka Wiśniewska podpowiedziała:

– Ministro edukacji narodowej, odmień "gospodyni" przez przypadki – stwierdziła.

Nowacka próbowała wyjaśnić, skąd wzięła się jej językowa zagwozdka.

– No, ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą – odpowiedziała.

Nagranie trafiło do sieci

Fragment wystąpienia szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych. Dziennikarz WP Michał Wróblewski skomentował, że „Campus dla niektórych bywa polem minowym”. Do sprawy odniósł się również były poseł KO, obecnie poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk.

– Robimy nie gadamy – napisał.

OMG 🙈Minister edukacji kontra feminatywy 🙈🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YlIkobRegG— Anka Polska (@AnkaPolska) August 27, 2026

Internauci również podchwycili przejęzyczenie minister. Jeden z komentarzy brzmiał: „Polska dwudziestą gospodarką świata. A Nowacka pierwszą gospodarką Campus Polska”.

Campus Polska Przyszłości w Olsztynie

Tegoroczna edycja Campusu Polska Przyszłości odbywa się na terenie Kortowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W programie znalazło się 120 paneli, debat i warsztatów dotyczących m.in. geopolityki, innowacji i bieżących problemów społecznych. Wśród zaproszonych gości są m.in. premier Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk, Nowacka, Szłapka

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OPOWIEŚCI Z CRYPTY NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ