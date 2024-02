Czy polskie służby używały Pegasusa? Odpowiedź Macieja Wąsika wcale nie jest jednoznaczna

Koszmar Andrzeja Dudy! Wizerunkowo to on ucierpiał najbardziej

Komisja śledcza ds. Pegasusa dopiero się rozkręca. Gremium pod przewodnictwem Magdaleny Sroki z PSL nie przesłuchało jeszcze żadnego świadka. Nie ulega jednak wątpliwości, że jednym z pierwszych wezwanych polityków będzie Maciej Wąsik. Jeden z twórców CBA, bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego, a w ostatnich latach wiceminister spraw wewnętrznych, został zapytany w "Sednie Sprawy", czy służby specjalne za rządów PiS używały Pegasusa. - Formy i metody pracy operacyjnej są ściśle tajne. Służby używają systemów, które pozwalają na prowadzenie działań operacyjnych. Szczegóły tego są niejawne. To kwestia bezpieczeństwa. - mówi Wąsik.

Polityk PiS podkreśla, że wszystkie działania służb, które wymagały zgody sądu, posiadały taką zgodę. Maciej Wąsik odpiera argument, że sędziowie mieli być w tych sprawach niedoinformowani, czy nawet wprowadzani w błąd. - Proszę wezwać sędziów, którzy twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd, na komisję i ich przesłuchać. Sędzia, który mówi, że nie wie co podpisywał to jest kompromitacja. Sąd, który chciał dopytać o szczegóły kontroli operacyjnej wzywał ludzi służb. Jak byłem wiceszefem CBA nie raz jeździłem do sądu i w kancelarii tajnej tłumaczyłem sędziemu co, jak i dlaczego. Na tej podstawie podejmował decyzję. Sędzia może też odmówić. Zdarzały się decyzje negatywne, ale nie było ich dużo - wyjaśnia Wąsik.

Polityk PiS był też pytany, czy zamierza przyjść do Sejmu na najbliższe posiedzenie, które rozpoczyna się w przyszłą środę. - Jestem posłem, zostałem wybrany głosami moich wyborców i moim obowiązkiem jest wówczas, kiedy mam taką możliwość, uczestniczyć w obradach Sejmu. Wybieram się do Sejmu - odpowiedział Wąsik.