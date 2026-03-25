Czy Polska powinna zaangażować się w wojnę z Iranem? Opinia Polaków jest jednoznaczna

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych punktów strategicznych dla globalnej gospodarki.

Czy Polska powinna zaangażować się w wojnę z Iranem?

Na tak postawione pytanie większość z nas odpowiada negatywnie.

Polacy nie chcą walczyć dla Trumpa

Napięcia wokół cieśniny Ormuz ponownie stały się jednym z kluczowych punktów zapalnych na świecie. Stany Zjednoczone apelują do europejskich sojuszników o większe zaangażowanie w zabezpieczenie żeglugi w tym strategicznym regionie, przez który przepływa znacząca część światowych dostaw ropy. Amerykańska administracja podkreśla, że przez lata wspierała bezpieczeństwo Europy i oczekuje teraz solidarności w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Iranu. Donald Trump dwukrotnie wygłosił apel do państw NATO o ​​pomoc w otwarciu żeglugi w cieśninie Ormuz. Republikanin stwierdził, że część krajów nie chce się włączyć w operację. - Niektórym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat. Chroniliśmy ich przed okropnymi źródłami zewnętrznymi, a oni nie byli aż tak entuzjastyczni – żalił się prezydent.

Polacy nie chcą walczyć w Iranie

W debacie publicznej pojawia się pytanie o możliwy udział naszego kraju w bliskowschodniej operacji. - Czy Polska powinna zaangażować się militarnie w wojnę USA i Izraela z Iranem? – na tak postawione pytanie przez ankieterów większość z nas (93 proc.) odpowiada przecząco. Za wysłaniem wojska do Iranu jest tylko 3 proc. z nas, a 4 proc. biorących udział w badaniu nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż wykonano w dniach 10–11 marca na grupie 1013 dorosłych Polaków.

OTOKA-FRĄCKIEWICZ I PROF. WIELOMSKI: III WOJNA ŚWIATOWA JUŻ TRWA! TRUMP SIĘ NIE COFNIE!