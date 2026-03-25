Czy Polska powinna zaangażować się w wojnę z Iranem? Opinia Polaków jest jednoznaczna

Adam Brzozowski
2026-03-25 5:15

Prezydent USA Donald Trump (80 l.) ma pretensje do europejskich sojuszników o to, że nie wysłali wojsk do pilnowania cieśniny Ormuz. Czy Polska powinna zaangażować się militarnie w wojnę USA i Izraela z Iranem? Wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazują, że aż 93 proc. z nas nie chce udziału w tym konflikcie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran

Autor: Shutterstock Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran
Polacy nie chcą walczyć dla Trumpa

Napięcia wokół cieśniny Ormuz ponownie stały się jednym z kluczowych punktów zapalnych na świecie. Stany Zjednoczone apelują do europejskich sojuszników o większe zaangażowanie w zabezpieczenie żeglugi w tym strategicznym regionie, przez który przepływa znacząca część światowych dostaw ropy. Amerykańska administracja podkreśla, że przez lata wspierała bezpieczeństwo Europy i oczekuje teraz solidarności w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Iranu. Donald Trump dwukrotnie wygłosił apel do państw NATO o ​​pomoc w otwarciu żeglugi w cieśninie Ormuz. Republikanin stwierdził, że część krajów nie chce się włączyć w operację. - Niektórym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat. Chroniliśmy ich przed okropnymi źródłami zewnętrznymi, a oni nie byli aż tak entuzjastyczni – żalił się prezydent.

Polacy nie chcą walczyć w Iranie

W debacie publicznej pojawia się pytanie o możliwy udział naszego kraju w bliskowschodniej operacji. - Czy Polska powinna zaangażować się militarnie w wojnę USA i Izraela z Iranem? – na tak postawione pytanie przez ankieterów większość z nas (93 proc.) odpowiada przecząco. Za wysłaniem wojska do Iranu jest tylko 3 proc. z nas, a 4 proc. biorących udział w badaniu nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż wykonano w dniach 10–11 marca na grupie 1013 dorosłych Polaków.

