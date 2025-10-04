25,7% ankietowanych Polaków w sondażu United Surveys chciałoby, aby Konfederacja weszła w skład przyszłego rządu, ale niemal połowa byłaby przeciw

Tusk wyklucza potencjalną koalicję z Konfederacją

Podobnego zdania jest Jarosław Kaczyński

Konfederacja może być kluczowa w tworzeniu się nowego rządu w 2027 roku

W sondażu United Surveys dla Wp.pl dotyczącego poparcia w potencjalnych wyborach parlamentarnych, Koalicja Obywatelska uzyskała 30% poparcia, PiS - 28,5%, Konfederacja - 14,7%, a Nowa Lewica - 7%. Politolog dr Maciej Onasz wyliczył, że takie poparcie przełożyłoby się na następujący podział mandatów poselskich: 182 dla PiS, 175 dla KO, 79 dla Konfederacji i 24 dla Nowej Lewicy. Tym samym Konfederacja byłaby kluczowa przy tworzeniu się nowego rządu. A co na to Polacy?

W sondażu SW Research dla Rp.pl, zapytano Polaków czy chcieliby, aby Konfederacja weszła w skład przyszłego rządu. 25,7% ankietowanych Polaków odpowiedziało "tak". Przeciwnego zdania było 45% badanych, a 29,2% nie miało zdania w tej sprawie. Co ciekawe, wśród mężczyzn poparcie dla wejścia Konfederacji do rządu jest wyższe (30,6%) niż wśród kobiet (21,5%).

Z kim Konfederacja mogłaby stworzyć koalicję? Tusk mówi o "egzotycznej koalicji"

Obecnie potencjalną koalicję z Konfederacją odrzuca Donald Tusk.

- Czy wy jesteście w stanie odpowiedzieć dobrze na pytanie, kto to jest i co to jest dzisiaj Konfederacja? Czy to jest pan Braun, czy to jest pan Mentzen, czy to jest pan Bosak, czy to jest pan Wipler? Co człowiek, to inne poglądy - mówił premier pytany we wrześniu dziennikarzy.

Tusk zwrócił uwagę na różnorodność poglądów wewnątrz Konfederacji, wskazując na obecność osób o wolnorynkowych i bardzo liberalnych poglądach w sprawach gospodarczych. Jednocześnie zaznaczył, że "raczej nie planuje i nie zakłada, żeby w ogóle wchodziła w rachubę tego typu egzotyczna koalicja" z Konfederacją, a z jego wiedzy wynika, że sama Konfederacja również nie planuje takiego scenariusza.

Jarosław Kaczyński nie widzi możliwości koalicji ze Sławomirem Mentzenem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński również odniósł się we wrześniu do kwestii ewentualnej współpracy z Konfederacją. Polityk stwierdził, że nie widzi takiej możliwości, chyba że nastąpi cud w postaci całkowitej zmiany poglądów:

- Jeżeli nie nastąpi cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę. Jak my, partia, która stworzyła w ogóle w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej, ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą ideę darwinizmu społecznego, które są fatalne pod każdym względem, a poza tym są całkowicie anachroniczne? - mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że w koalicji musi być jakiś element wspólnych poglądów, a "koalicji z takim Sławomirem Mentzenem w moim przekonaniu być nie może po prostu