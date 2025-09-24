Czy Kaczyński popiera nocną prohibicję? Zabrał głos, wszyscy będą zaskoczeni

- Jarosław Kaczyński opowiedział się za ogólnopolskim zakazem nocnej sprzedaży trunków.
- Jego zdaniem poziom spożycia alkoholu w Polsce jest zbyt wysoki.
- Prezes PiS wskazał, że szczególnie młodzież i kobiety są narażone na skutki nocnych zakupów.
- Podobne ograniczenia funkcjonują już w wielu polskich miastach.
„Spożycie jest zbyt wysokie”
Prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie został zapytany o możliwy ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Jarosław Kaczyński przyznał, że osobiście popierałby taki krok, choć decyzja ostatecznie należy do partii.
– W tej chwili spożycie jest zdecydowanie zbyt wysokie, natomiast walka z pijaństwem i alkoholizmem to sprawa zawsze sporna. Ale trzeba próbować różnych metod, bo może któraś z nich przyniesie odczuwalne wyniki – powiedział.
„Widziałem kolejki po nocne zakupy”
Lider PiS zwrócił uwagę na sytuacje, których sam był świadkiem. – Bardzo często jestem późną nocą na ulicach Warszawy. Wracam i widzę, jak w miejscach, gdzie można kupić alkohol, stoją ludzie i czekają. To są w ogromnej mierze młodzi ludzie, często, niestety, także panie – relacjonował.
Alkoholizm kobiet i mężczyzn
Jarosław Kaczyński wskazał, że kobiety są szczególnie narażone na szybkie uzależnienie. – Proszę pamiętać, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przez 20 lat, a kobieta tylko 2 – stwierdził.
Polityk zastrzegł jednak, że jego opinia ma charakter osobisty. – Mogę w tej chwili powiedzieć we własnym imieniu, bo to kwestia decyzji partii. Ja bym poparł zakaz nocnej sprzedaży – podkreślił.
Dyskusja o nocnej prohibicji
Wypowiedź Kaczyńskiego wpisuje się w coraz częściej powracającą debatę o tzw. nocnej prohibicji. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu polskich miastach m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu, gdzie samorządy ograniczają możliwość kupna alkoholu w godzinach nocnych.
Pomysł ogólnopolskiego zakazu budzi jednak emocje i kontrowersje. Zwolennicy przekonują, że ograniczy to patologie i nadmierne picie, zwłaszcza wśród młodzieży. Krytycy uważają natomiast, że zakaz w skali kraju byłby trudny do wyegzekwowania i nadmiernie ingerowałby w wolność obywateli.
