Czy Jerzy Owsiak zaangażuje się w kampanię przed wyborami prezydenckimi? Jasna odpowiedź

Jerzy Owsiak jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często komentuje sprawy związane z polską polityką. Nie raz zdarzało mu się krytykować rząd Zjednoczonej Prawicy, jednocześnie wyrażając wsparcie dla KO. Był także częstym gościem marszy organizowanych przez Donalda Tuska, a nawet zabierał na nich głos ze sceny. Czy i przed wyborami prezydenckimi 2024 zamierza się zaangażować w kampanię?

W rozmowie na antenie TVP stanowczo zaprzeczył i wytłumaczył, dlaczego postanowił wspierać KO w czasie wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

- Zaangażowałem się bardzo wyraźnie z własnej woli w momencie, kiedy były wybory do Sejmu. Bardzo mi na tym zależało. Nie żałuję, bo uważam, że to było bardzo ważne dla bardzo wielu ludzi - powiedział.

Jerzy Owsiak zwrócił uwagę, że po zmianie władzy znacznie polepszyły się warunki funkcjonowania Polaków, jak i samej WOŚP.

- Ostatnio ONZ padło dane: z 36. miejsca szczęśliwego państwa chyba skoczyliśmy 25. To coś oznacza. Gdzieś tam Polacy się odblokowali. Ty wiesz, jak to nam pomogło, kiedy ogromna ilość drzwi otworzyła się na finał? - pytał dziennikarkę.

Jerzy Owsiak o hejcie

W rozmowie z TVP poruszono także temat hejtu, z jakim mierzył się Jerzy Owsiak.

- Nie chcieliśmy się kopać z koniem. Bardzo ważne dla Polaków jest, żeby iść do przodu. Ważne, żeby nie pochylać się nad czymś co nie wychodzi, nie pochylać się za często i za dużo - stwierdził.

Zauważył także pozytywny aspekt hejtu. Jak stwierdził, dzięki temu wiele osób odezwało się do niego ze słowami wsparcia, co dało mu dużo siły do działania. Jerzy Owsiak mówił, ze choć momentami dochodziło do traumatycznych przeżyć, ostatecznie zwyciężyła radość, a wiele osób wzięło udział w zbiórkach WOŚP, dzięki czemu udało się osiągnąć wspaniały efekt.

